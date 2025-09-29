Лица из прошлого. Уникальная находка в Фанагории подтвердила существование античного театра

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фанагорийская экспедиция при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» нашла первое археологическое свидетельство существования в городе античного театра

При раскопках Фанагории на Таманском полуострове археологи обнаружили доказательство того, о чем ранее было известно лишь из древних рукописей, — в городе существовал настоящий театр. Ключом к разгадке стал фрагмент театральной маски сатира, датированный II веком до нашей эры.

Найденный терракотовый артефакт сохранил часть лица мифического существа: большое ухо, выступающую скулу, глаз со сквозным зрачком и густую бороду. Так в спектаклях изображали козлоногих спутников Диониса.

Читайте также:

Яркие краски (голубой контур глаза и рыжая борода) и крупный размер (около 30 см) указывают на то, что это был реквизит для настоящих спектаклей, а не ритуальный предмет. Такие маски позволяли актерам перевоплощаться, а зрителям — считывать характер персонажа. Например, рыжие волосы и борода символизировали вспыльчивый нрав.

Эта находка не только подтверждает письменные свидетельства историка Полиэна о существовании театров в Боспорских городах, но и подчеркивает важность культа Диониса в Фанагории, который особенно расцвел при царе Митридате VI Евпаторе, считавшем себя земным воплощением этого бога.

Маску нашли в центральной части города. Археологи не исключают, что впоследствии ее могли использовать в театральных мистериях и для жертвенных подношений богам.

Ранее в Фанагории находили небольшие ритуальные маски высотой до 10 сантиметров: две маски сатиров и одну — комического актера. Их крепили к деревянным столбам и устанавливали в святилищах с просьбой об исполнении желаний.

«В том, что в Фанагории был театр, нет ни малейших сомнений. Мы предполагаем, что он располагался на холме, откуда открывается красивый вид на море и современную Керчь — древнегреческий Пантикапей, столицу Боспорского царства», — отмечает руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов.

Как писали Юга.ру, в 2024 году в Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу.

Археология Вольное дело История Наука Олег Дерипаска Тамань Театры

Новости

Маркет локальных брендов, обмен растениями и мастер-классы. В Краснодаре состоится фестиваль Green Door
Вице-губернатора Краснодарского края задержали после решения пойти на СВО — СМИ
В Краснодаре открылась первая в стране детская школа БПЛА. Наставниками в ней будут участники СВО
В Краснодаре возле аэропорта почти на два месяца изменится движение транспорта
Жителям Ставропольского края включают отопление. Почему так рано?
Вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Власов отправился на СВО

Лента новостей

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Сегодня, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке
Расчетливые зумеры, бескровная оптимизация и орошение в парке «Краснодар»
Сегодня, 17:40
Расчетливые зумеры, бескровная оптимизация и орошение в парке «Краснодар»
Что обсуждали на круглом столе о профориентации молодежи
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»

Реклама на сайте