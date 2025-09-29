Лица из прошлого. Уникальная находка в Фанагории подтвердила существование античного театра

Найденный терракотовый артефакт сохранил часть лица мифического существа: большое ухо, выступающую скулу, глаз со сквозным зрачком и густую бороду. Так в спектаклях изображали козлоногих спутников Диониса.

При раскопках Фанагории на Таманском полуострове археологи обнаружили доказательство того, о чем ранее было известно лишь из древних рукописей, — в городе существовал настоящий театр. Ключом к разгадке стал фрагмент театральной маски сатира, датированный II веком до нашей эры.

Яркие краски (голубой контур глаза и рыжая борода) и крупный размер (около 30 см) указывают на то, что это был реквизит для настоящих спектаклей, а не ритуальный предмет. Такие маски позволяли актерам перевоплощаться, а зрителям — считывать характер персонажа. Например, рыжие волосы и борода символизировали вспыльчивый нрав.

Эта находка не только подтверждает письменные свидетельства историка Полиэна о существовании театров в Боспорских городах, но и подчеркивает важность культа Диониса в Фанагории, который особенно расцвел при царе Митридате VI Евпаторе, считавшем себя земным воплощением этого бога.

Маску нашли в центральной части города. Археологи не исключают, что впоследствии ее могли использовать в театральных мистериях и для жертвенных подношений богам.

Ранее в Фанагории находили небольшие ритуальные маски высотой до 10 сантиметров: две маски сатиров и одну — комического актера. Их крепили к деревянным столбам и устанавливали в святилищах с просьбой об исполнении желаний.

«В том, что в Фанагории был театр, нет ни малейших сомнений. Мы предполагаем, что он располагался на холме, откуда открывается красивый вид на море и современную Керчь — древнегреческий Пантикапей, столицу Боспорского царства», — отмечает руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов.