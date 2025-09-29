В Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах края 1 октября включат сирены

Проверка необходима, чтобы убедиться, что все устройства работают исправно. Будут использованы предупредительные сигналы «Внимание всем».

Администрация Краснодарского края сообщила , что 1 октября с 10:30 до 11:00 в регионе пройдет плановая проверка систем оповещения. Жителей и гостей Кубани просят сохранять спокойствие.

По этому знаку нужно настроить телевизор на один из 10 телеканалов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного и эфирного вещания — на канал «Радио России» и прослушать сообщение краевой администрации.

Напомним, в мае 2024 года в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.