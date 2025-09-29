В Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах края 1 октября включат сирены
В Краснодарском крае проведут плановую проверку систем оповещения
Администрация Краснодарского края сообщила, что 1 октября с 10:30 до 11:00 в регионе пройдет плановая проверка систем оповещения. Жителей и гостей Кубани просят сохранять спокойствие.
Проверка необходима, чтобы убедиться, что все устройства работают исправно. Будут использованы предупредительные сигналы «Внимание всем».
По этому знаку нужно настроить телевизор на один из 10 телеканалов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного и эфирного вещания — на канал «Радио России» и прослушать сообщение краевой администрации.
Напомним, в мае 2024 года в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.
Как писали Юга.ру, в августе в сети появилась информация, что в Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях. Оперштаб назвал это фейком.