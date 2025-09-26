В сети сообщают об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре. Правда ли это?

26 сентября администрация Краснодара сообщила, что в соцсетях и мессенджерах распространяется информация об отмене праздничных мероприятий ко Дню города. По данным пресс-службы, в публикациях используются фотографии поддельного постановления и видоизмененные картинки.

В документе, якобы подписанном мэром Наумовым, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а при поступлении сигнала воздушной тревоги — отправиться в ближайшие укрытия или бомбоубежища.