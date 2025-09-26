В сети сообщают об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре. Правда ли это?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодара назвала фейком информацию об отмене празднования Дня города

26 сентября администрация Краснодара сообщила, что в соцсетях и мессенджерах распространяется информация об отмене праздничных мероприятий ко Дню города. По данным пресс-службы, в публикациях используются фотографии поддельного постановления и видоизмененные картинки.

В документе, якобы подписанном мэром Наумовым, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а при поступлении сигнала воздушной тревоги — отправиться в ближайшие укрытия или бомбоубежища.

Читайте также:

Власти заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

«Все запланированные мероприятия состоятся. В Краснодаре предприняты необходимые меры безопасности. Призываем жителей воздержаться от публикации и распространения непроверенной информации», — сообщили в городской администрации.

Напомним, 27 и 28 в Краснодаре отметят День города — ему исполнится 232 года. Главным событие станет гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Подробную программу празднования можно изучить здесь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар.

Безопасность Город Краснодар Праздники Фестивали

Новости

В сети сообщают об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре. Правда ли это?
Росприроднадзор хочет взыскать с властей Сочи почти 84 млн рублей за экологический ущерб реке, впадающей в море
В Краснодаре в День города вырастет спрос на такси. В какое время и откуда лучше заказывать транспорт?
В Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар
Летняя погода закончилась? В Краснодаре и крае резко похолодало
В Краснодарском крае обломки беспилотников упали в Темрюкском районе и на Афипский НПЗ

Лента новостей

«Попасть или выехать из района почти невозможно»
Вчера, 12:57
«Попасть или выехать из района почти невозможно»
Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»
«Прицепа» не будет
24 сентября, 16:00
«Прицепа» не будет
Каковы причины снижения рождаемости в России

Реклама на сайте