В сети сообщают об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре. Правда ли это?
Администрация Краснодара назвала фейком информацию об отмене празднования Дня города
26 сентября администрация Краснодара сообщила, что в соцсетях и мессенджерах распространяется информация об отмене праздничных мероприятий ко Дню города. По данным пресс-службы, в публикациях используются фотографии поддельного постановления и видоизмененные картинки.
В документе, якобы подписанном мэром Наумовым, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а при поступлении сигнала воздушной тревоги — отправиться в ближайшие укрытия или бомбоубежища.
Власти заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.
«Все запланированные мероприятия состоятся. В Краснодаре предприняты необходимые меры безопасности. Призываем жителей воздержаться от публикации и распространения непроверенной информации», — сообщили в городской администрации.
Напомним, 27 и 28 в Краснодаре отметят День города — ему исполнится 232 года. Главным событие станет гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Подробную программу празднования можно изучить здесь.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар.