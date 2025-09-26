В Краснодаре в День города вырастет спрос на такси. В какое время и откуда лучше заказывать транспорт?

Пресс-служба сервиса «Яндекс Go» сообщил Юга.ру, в какое время лучше всего уезжать на такси в День города — 27 и 28 сентября.

По данным аналитиков, выгоднее всего планировать поездки утром и днем до 13:00 — перед началом праздничных гуляний. 27 сентября спрос начнет расти с 17:00 и станет на 15% выше, чем обычно. Самое загруженное время в этот день — 19:00. Тогда свободных водителей на линии станет меньше, чем желающих совершить поездку, а цена станет выше. При этом базовые тарифы сервиса не изменятся.

Ближе к ночи жители массово начнут заказывать такси, чтобы добраться домой в спальные районы. Тогда ожидается второй пик спроса — около 00:00. Снижение ожидается к утру 28 сентября.

Эксперты заявили, что самыми востребованными точками подачи машин станут улица Обрывная, Пушкинская площадь, парки имени 30-летия Победы и «Солнечный остров», дворец спорта «Олимп» и прилегающая территория. Там придется ждать машину дольше обычного — 6-7 минут.