Гастрономический фестиваль, ярмарка, экскурсии, концерты и хороводы. Собрали полную программу Дня города в Краснодаре

27 и 28 в Краснодаре отметят День города — ему исполнится 232 года. Юга.ру собрали подборку мероприятий, приуроченных к празднику.
До 28 сентября на улице Красной будет работать интерактивный маршрут. Он проходит от Главной городской площади до Казачьей площади. На восьми точках маршрута установлены стенды с QR-кодом, который открывает запись аудиогида. Гид рассказывает об истории зданий, а между локациями играет музыка российских и кубанских композиторов.
27 сентября с 16:00 до 19:00 на Главной городской и Казачьей площадях, а также на улице Чапаева гости и жители города смогут получить воздушные шары, стикерпаки и памятные ленты за участие в интерактивном маршруте.
С 24 по 28 сентября на Пушкинской площади пройдет Всероссийская ярмарка. Можно будет приобрести башкирский мед, алтайские грибы и ягоды, казанский чак-чак, краснодарский чай, игрушки, украшения ручной работы и другое, а также пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации, активности и конкурсы для детей. Будут работать аттракционы.
26 сентября в 18:00 во дворике музея Коваленко по улице Красной, 11 состоится «Городская вечерка». В программе танцы, хороводы, игры и казачьи забавы. Вход свободный.
С 26 по 28 сентября с 11:00 до 23:00 на событийной площадке по улице Обрывной, 137 пройдет гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». На мероприятии будут мастер-классы для детей и взрослых, активности и квизы, маркет продуктов, гриль-зона, дегустация блюд, выставка спортивных и кастомных автомобилей, спортивные площадки, BMX-шоу. Подробную программу можно изучить здесь.
Также на фестивале выступят артисты, среди которых певец Niletto и группа «Земляне». Подробное расписание концертов можно увидеть здесь. Вход свободный.
27 сентября в 10:00 пройдут три бесплатные экскурсии: «Купеческая улица Красная», «Из Екатеринодара в Краснодар», «Генеральская сестра улицы Красной». Запись по телефону 8 (861) 218-97-77.
27 сентября в 11:00 в Чистяковской роще организуют культурную программу «Хоровод дружбы». Гостей ждут игры, викторины и этно-конкурсы на знание традиций разных народов, а также мастер-классы по изучению национальных танцев. Вход свободный.
27 сентября в 13:00 в книжном магазине «Бабушка-ракета» по улице Коммунаров, 58Г пройдет творческая встреча «Раскраснодар». Дети раскрасят картинки с достопримечательностями Краснодара, поговорят о любимых местах в городе и узнают об архитектурном наследии кубанской столицы. Участие бесплатное по записи по телефону 8 (918) 696-60-06.
27 сентября с 16:00 до 21:00 около дворца спорта «Олимп» по улице Береговой, 144 состоится спортивно-творческий фестиваль «45-я параллель». В программе мастер-классы, практикумы по брейк-дансу и изготовлению аксессуаров, интерактивный футбол, головоломки, выступления музыкантов и другое. Желающие смогут сдать пробный комплекс ГТО. Вход свободный.
27 сентября в 17:00 на улице Чапаева пройдет литературный вечер «Комнаты отдыха». Будет чтение поэзии и прозы, конкурс чтецов, музыка композитора Виталия Сумарокова и фотозона. Вход свободный.
28 сентября в 16:00 в парке «Городской сад» откроется выставка оружия Древней Руси.
Помимо этого 26 сентября праздничный концерт состоится в сквере «Фестивальном», 27 и 28 сентября в парках «Городской сад», 30-летия Победы, «Солнечный остров», а 28 сентября в Чистяковской роще и на Платановом бульваре.
Как писали Юга.ру, с 27 сентября по 4 октября в Краснодаре пройдет фестиваль геологии и палеонтологии.