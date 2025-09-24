Гастрономический фестиваль, ярмарка, экскурсии, концерты и хороводы. Собрали полную программу Дня города в Краснодаре

В Краснодаре 27 и 28 сентября отметят День города. Узнали программу праздника

27 и 28 в Краснодаре отметят День города — ему исполнится 232 года. Юга.ру собрали подборку мероприятий, приуроченных к празднику.

До 28 сентября на улице Красной будет работать интерактивный маршрут. Он проходит от Главной городской площади до Казачьей площади. На восьми точках маршрута установлены стенды с QR-кодом, который открывает запись аудиогида. Гид рассказывает об истории зданий, а между локациями играет музыка российских и кубанских композиторов.

27 сентября с 16:00 до 19:00 на Главной городской и Казачьей площадях, а также на улице Чапаева гости и жители города смогут получить воздушные шары, стикерпаки и памятные ленты за участие в интерактивном маршруте.

С 24 по 28 сентября на Пушкинской площади пройдет Всероссийская ярмарка. Можно будет приобрести башкирский мед, алтайские грибы и ягоды, казанский чак-чак, краснодарский чай, игрушки, украшения ручной работы и другое, а также пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации, активности и конкурсы для детей. Будут работать аттракционы.

26 сентября в 18:00 во дворике музея Коваленко по улице Красной, 11 состоится «Городская вечерка». В программе танцы, хороводы, игры и казачьи забавы. Вход свободный.

С 26 по 28 сентября с 11:00 до 23:00 на событийной площадке по улице Обрывной, 137 пройдет гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». На мероприятии будут мастер-классы для детей и взрослых, активности и квизы, маркет продуктов, гриль-зона, дегустация блюд, выставка спортивных и кастомных автомобилей, спортивные площадки, BMX-шоу. Подробную программу можно изучить здесь.

Также на фестивале выступят артисты, среди которых певец Niletto и группа «Земляне». Подробное расписание концертов можно увидеть здесь. Вход свободный.