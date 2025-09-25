«Попасть или выехать из района почти невозможно». Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс

«Всем, кто едут со стороны хутора Ленина и Восточного обхода, приходится разворачиваться через ТЭЦ, чтоб попасть в район. А раньше можно было на светофоре повернуть и все. Теперь из-за этого огромные заторы», — рассказала Юлия.

Девушка рассказала, что после закрытия Пашковского переката дорога домой занимает до двух с половиной часов. На весь район осталось всего два въезда и выезда. Пробки начинаются уже с улицы Ставропольской и растягиваются на километры.

Ситуация осложнилась тем, 24 сентября власти начали реконструкцию канализационного коллектора между улицами Гидростроителей и Невкипелого. Это один из ключевых выездов для жителей близлежащих домов. Из-за работ проезд будет закрыли до 5 октября .

«Теперь попасть или выехать из района стало практически невозможно. Дополнительные трудности создает и частичное перекрытие улицы Игнатова, которая раньше помогала разгрузить поток машин», — добавила краснодарка.

Девушка видит несколько путей решения транспортой проблемы. Первый — наведение порядка на дорогах с припаркованными машинами.

«Закрыли некоторые улицы, но дайте проехать встречным машинам без заторов на прилегающих улицах, где полно припаркованных и брошенных машин. Знаки висят, ГАИ нет. Пусть займутся этими машинами, и тем самым разгрузится дорога», — считает девушка.

Также она считает, что необходимо сделать регулирование перекрестка с поворотом на «яму» по улице Автолюбителей.

«Когда приезжало руководство из Москвы, почему-то наша власть сразу подумали о том, чтобы никто не стоял в пробках. Аж три регулировщика было у нас на районе. Значит это все реально, просто делать никто не хочет. Мы не просим на постоянной основе, но хотя бы до того, как на районе завершатся все дорожные работы. И самое главное, надо сделать срочно выезд на улицу Заводскую через Пашковский перекат. Это не так сложно, он уже там есть, просто его нужно засыпать хотя бы гравием», — подытожила краснодарка.