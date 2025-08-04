В Сочи туристка записала видео на фоне горящей нефтебазы. Ее оштрафовали на 30 тыс. рублей по «ковидной» статье

3 августа пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила , что в Сочи задержали героев видео, снятого на фоне пожара на нефтебазе после прилета БПЛА. Трое молодых людей оказались приезжими из Нижнего Тагила. За несколько часов до задержания на ролик обратила внимание Екатерина Мизулина: «Интересно, а что с инстинктом самосохранения? Неужели не понимают, что это просто опасно?».

В отношении 20-летней девушки, которая сняла видео, составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Эту статью ввели весной 2020 года для привлечения к ответственности за нарушение карантинных правил. По ней штрафовали за нарушение самоизоляции и отказ от ношения масок.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края рассказали, что 20-летняя туристка нарушила правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО:

«Размещенная информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Девушка объяснила свой поступок состоянием алкогольного опьянения. 4 августа Адлерский районный суд признал ее виновной и назначил штраф в 30 тыс. рублей.