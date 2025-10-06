Жители Краснодарского края могут экономить 8 рублей с каждой поездки в общественном транспорте

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года при оплате проезда картой «Мир» через смартфон в автобусах, трамваях и троллейбусах Краснодарского края действует скидка 8 рублей. Акция действует во всех населенных пунктах Кубани, за исключением Сочи

Как воспользоваться скидкой Предложение доступно пользователям смартфонов с функцией NFC. Так, владельцам телефонов на Android нужно заранее добавить карту «Мир» в любой мобильный платежный сервис, например, в приложение MirPay. Чтобы оплатить проезд, достаточно поднести телефон к терминалу на несколько секунд и дождаться подтверждения. С карты автоматически спишут сумму за поездку за вычетом скидки в 8 рублей. Приятный бонус: оплачивать поездки таким способом можно даже без подключения к интернету.

Важные условия В акции участвуют все карты «Мир», загруженные в смартфон, включая виртуальные карты, выпущенные в мобильных приложениях банков.

Скидка не действует при оплате пластиковой картой «Мир».

Проверить списание суммы со скидкой можно в мобильном приложении банка, а также в push- или СМС-уведомлениях от банка.

В каком транспорте действует акция Ездить дешевле можно в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах, оборудованных терминалами для безналичной оплаты. Сейчас в регионе курсирует около 5 тыс. таких транспортных средств.

Полные правила акции и список маршрутов-участников опубликованы на сайте vamprivet.ru.

«Мы уже проводили подобную акцию в общественном транспорте Краснодарского края в 2023 году — тогда жители региона суммарно сэкономили 63 млн рублей. Уверена, что и в этом году предложение будет востребовано среди не только местных жителей, но и гостей региона. По статистике, они совершают до 17 млн поездок в месяц. Теперь они смогут вновь экономить на проезде в транспорте, а также использовать все преимущества оплаты одним касанием смартфона. Немаловажно, что оплата возможна даже без подключения к интернету — например, с помощью сервиса MirPay можно оплатить проезд без подключения к сети, при этом скидка применится автоматически», — рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

