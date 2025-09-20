От малобюджетных ужасов до экранизации книг Толкина. В Краснодаре пройдет лекция о режиссере «Властелина колец» Питере Джексоне
В Краснодаре 24 сентября кинокритик расскажет о творчестве новозеландского режиссера Питера Джексона (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 24 сентября лекцию «Питер Джексон: путь, дружба и кольцо». Слушатели узнают, как режиссер смог соединить техническую революцию с верностью духу Толкина, как выстроил масштабные батальные сцены и при этом оставил пространство для интимных человеческих историй. Также участники поговорят о том, как Джексон создавал визуальный язык Средиземья и почему зрители снова и снова возвращаются к этой истории.
«Экранизации «Властелина колец» уже давно стали культурным кодом, не меньшим, чем сам роман. Питер Джексон сумел превратить литературу в живую ткань кинематографа, не потеряв ее глубины. Его фильмы — это эпос о дружбе и предательстве, о бремени власти и силе малого, рассказанный одновременно с грандиозным размахом и с вниманием к мельчайшим деталям», — считает Кира Кац.
Гигантская змея атакует:
Питер Джексон — новозеландский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известен по эпической фэнтези-трилогии «Властелин колец», получившей 17 премий «Оскар». Позже Джексон выпустил приквел — тоже трилогию — «Хоббит». До экранизаций книг Толктина он снимал в основном малобюджетные комедийные фильмы ужасов.
Лекция пройдет 24 сентября в 19:30 в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу.