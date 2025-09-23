В Краснодаре на Дне города бесплатно выступит группа «Земляне». Какие еще музыканты в программе?

Стало известно, какие группы выступят на гастрофестивале в Краснодаре. Праздник пройдет в честь Дня города с 26 по 28 сентября (0+)

Напомним, что на мероприятии будут мастер-классы для детей и взрослых, активности и квизы, маркет продуктов, гриль-зона, дегустация блюд, выставка спортивных и кастомных автомобилей и спортивные площадки.

28 сентября с 15:00 пройдут выступления групп «Земляне», «Аутбой» и «Гламурный колхоз».

27 сентября с 15:00 споют группы «Мьюзик Клаб» «Митура», «Елы Палы», а в 20:00 на сцену выйдет хедлайнер фестиваля — певец Niletto;

26 сентября с 18:00 выступят оркестр, кавер-группа «Сода Бэнд» и DJ Alya;

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила музыкальную программу фестиваля «Гриль! Рест! Фест!», который состоится 26-28 сентября в честь Дня города.

В Краснодаре откроется событийная площадка на Обрывной:

Также 27 сентября с 13:00 до 18:00 на BMX-площадке пройдет мастер-класс по велоспорту от ведущих профессиональных спортсменов Краснодарского края. Подробнее о программе фестиваля можно прочитать тут.

Фестиваль состоится 26-28 сентября с 12:00 до 22:00 на событийной площадке по улице Обрывной, 137. Вход свободный.