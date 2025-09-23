В Краснодарском крае к концу недели похолодает до 18 °С. Остынет и море

  Набережная Новороссийска © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Синоптик сообщил, что к выходным на юге резко похолодает, а море станет теплее воздуха

23 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что к концу недели на юге России ожидается значительное понижение температуры воздуха. 

По его данным, в Краснодарском крае похолодает до 20 °С, в Крыму — до 18 °С. Также температура понизится и в Ростовской области. В дальнейшем похолодает и на юге европейской части России — там будет 20-23 °С, а затем температура понизится до 18 °С. 

Отметим, что по данным «Яндекс Погоды» в Краснодаре 26 сентября будет всего 16 °С. 

Также Вильфанд заявил, что температура воды в Азовском и Черном море станет выше, чем температура воздуха. Однако это все равно будет считаться бархатным сезоном. По его данным на 23 сентября, температура Черного моря в Сочи — 22 °С, в Геленджике и Туапсе — 23 °С. Такие же данные приводит и краснодарский гидрометцентр. 

Отметим, что по данным краевого ЦГМС на 23 сентября, температура Азовского моря уже понизилась — до 18 °С в Ейске и Темрюке и до 19 °С в Приморско-Ахтарске.  

Последние теплые дни:

Вильфанд отметил, что в приморских городах Крыма бархатный сезон закончится раньше, чем в Краснодарском крае. 

«Он еще продлится где-то недельку, точно. Хотя, к концу этой недели все-таки уменьшится температура воздуха в Крыму основательно — до 18 °С», — прокомментировал Вильфанд.

Как писали Юга.ру, 21 сентябя в горах Сочи выпал первый снег.

