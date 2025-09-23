Холдинг «Самсон» создал собственный проектный институт для реализации ключевых строительных планов

Первым станет курортный комплекс «Лунная поляна» в Архызе, включающий гостиницы уровня четыре-пять звезд, ТРЦ с кинотеатром, бани и термальные зоны, СПА, коммерческие помещения и событийные площадки. Общая площадь составляет больше 200 тыс. кв. метров.

Институт возглавил Николай Кочетков — представитель династии, сын заслуженного архитектора Кубани. Он прошел путь от специалиста до руководителя проектов в крупнейших девелоперских компаниях. Работал в службе технического заказчика департамента градостроительства Краснодара, а позднее основал собственную практику.

Штат «Самсон-Проекта» укомплектовали квалифицированными специалистами по всем разделам документации. Сотрудники имеют обширный опыт в проектировании объектов гостиничной недвижимости.

«На сегодняшний день в структуре холдинга полный девелоперский цикл обеспечен внутренними ресурсами: собственный генеральный подрядчик, технический заказчик, а теперь проектный институт. Это позволт нам контролировать все этапы реализации проектов — от идеи до ввода в эксплуатацию — обеспечивая эффективность, качество и скорость строительства. У нас уже есть утвержденная концепция нашего флагманского проекта «Лунная поляна», но мы продолжаем работать над улучшением каждого элемента: хотим сделать первый на курорте ski-in/ski-out бар с прямым выходом на трассу, также рассматриваем создание нескольких дополнительных событийных площадок на стилобатах, с собственной кухней и вместимостью до 1 тыс. человек. «Лунная поляна» будет не просто гостиничным комплексом, а высококлассным всесезонным пространством для отдыха и событий», — рассказала генеральный директор группы компаний «Самсон» Кристина Захарченко.