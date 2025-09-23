Мэрия Краснодара заявила, что закрасила стену на Затоне, которая не предназначена для уличных художников
В МЦУ Краснодара объяснили, какую именно стену закрасили городские власти на субботнике
Предыстория. 20 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов участвовал в общегородском субботнике. Вместе с сотрудниками департамента транспорта и администрации Западного округа градоначальник наводил порядок у дворца спорта «Олимп» в парке 30-летия Победы.
Собравшиеся закрашивали рисунки в граффити-парке, открывшемся в 2018 году как законное место для самовыражения уличных художников.
22 сентября в комментариях к новости Юга.ру пресс-служба Муниципального центра управления Краснодара сообщила, что в рамках субботника власти закрасили стену, не предназначенную для нанесения граффити.
«Свои работы художники могут разместить на соседней стене, где нанесение граффити разрешено. А именно на подпорной стене у береговой линии», — добавили в МЦУ.
Напомним, 8 сентября 2025 года в Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Его автор Виктор Линский не удивился.
