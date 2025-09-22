Минералы, кости и нефть на Кубани. В Краснодаре пройдет фестиваль геологии и палеонтологии

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал фестиваль «Гео+Музей», который пройдет с 27 сентября по 4 октября. Мероприятие объединит профессионалов и любителей геологии, палеонтологии и смежных наук.

В день открытия фестиваля, 27 сентября с 14:00 до 18:00, гости смогут увидеть выставку «Летопись в камне: геологический очерк Западного Кавказа и Предкавказья», посетить интерактивную зону и тематические площадки, принять участие в фотоконкурсе и другое.

В дальнейшем в программе интерактивные и научно-популярные лекции:

28 сентября в 11:30 — «Ископаемые хоботные Предкавказья»;

30 сентября в 15:00 — «Геофизика вокруг нас»;

1 октября в 11:00 — «Нефть Краснодарского края»;

1 октября в 15:00 — «От Крыма до Сахалина: по следам ископаемой жизни»;

2 октября в 11:00 — «Властелины древних морей: об ископаемых беспозвоночных»;

2 октября в 15:00 — «Геометрия природы (о форме минералов)»;

3 октября в 11:00 — «Загадки грязевых вулканов»;

3 октября в 15:00 — «Мир вокруг нас: геология глазами школьников».