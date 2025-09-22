Минералы, кости и нефть на Кубани. В Краснодаре пройдет фестиваль геологии и палеонтологии
В краснодарском музее имени Фелицына состоится фестиваль «Гео+Музей» (0+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал фестиваль «Гео+Музей», который пройдет с 27 сентября по 4 октября. Мероприятие объединит профессионалов и любителей геологии, палеонтологии и смежных наук.
В день открытия фестиваля, 27 сентября с 14:00 до 18:00, гости смогут увидеть выставку «Летопись в камне: геологический очерк Западного Кавказа и Предкавказья», посетить интерактивную зону и тематические площадки, принять участие в фотоконкурсе и другое.
В дальнейшем в программе интерактивные и научно-популярные лекции:
28 сентября в 11:30 — «Ископаемые хоботные Предкавказья»;
30 сентября в 15:00 — «Геофизика вокруг нас»;
1 октября в 11:00 — «Нефть Краснодарского края»;
1 октября в 15:00 — «От Крыма до Сахалина: по следам ископаемой жизни»;
2 октября в 11:00 — «Властелины древних морей: об ископаемых беспозвоночных»;
2 октября в 15:00 — «Геометрия природы (о форме минералов)»;
3 октября в 11:00 — «Загадки грязевых вулканов»;
3 октября в 15:00 — «Мир вокруг нас: геология глазами школьников».
В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта:
Также 28 сентября в 15:00 пройдет мастер-класс «Учимся фотографировать минералы», а 30 сентября в 11:00 мастер-класс по рисованию «О чем говорят кости».
Фестиваль состоится в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына по улице Гимназической, 69.
В день открытия вход свободный, но нужно записаться по телефону 8 (861) 267-16-21. С 28 сентября стоимость билета для взрослых — 500 рублей, для детей от 4 до 16 лет и студентов — 360 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, 27 сентября в честь Дня Краснодара состоятся три бесплатные экскурсии. Участники отправятся в Екатеринодар и пройдут по Красной и Рашпилевской.