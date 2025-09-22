Минералы, кости и нефть на Кубани. В Краснодаре пройдет фестиваль геологии и палеонтологии

Краснодарский край

В краснодарском музее имени Фелицына состоится фестиваль «Гео+Музей» (0+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал фестиваль «Гео+Музей», который пройдет с 27 сентября по 4 октября. Мероприятие объединит профессионалов и любителей геологии, палеонтологии и смежных наук.

В день открытия фестиваля, 27 сентября с 14:00 до 18:00, гости смогут увидеть выставку «Летопись в камне: геологический очерк Западного Кавказа и Предкавказья», посетить интерактивную зону и тематические площадки, принять участие в фотоконкурсе и другое. 

В дальнейшем в программе интерактивные и научно-популярные лекции:

28 сентября в 11:30 — «Ископаемые хоботные Предкавказья»; 
30 сентября в 15:00 — «Геофизика вокруг нас»;
1 октября в 11:00 — «Нефть Краснодарского края»; 
1 октября в 15:00 — «От Крыма до Сахалина: по следам ископаемой жизни»;
2 октября в 11:00 — «Властелины древних морей: об ископаемых беспозвоночных»; 
2 октября в 15:00 — «Геометрия природы (о форме минералов)»; 
3 октября в 11:00 — «Загадки грязевых вулканов»;
3 октября в 15:00 — «Мир вокруг нас: геология глазами школьников». 

В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта:

Также 28 сентября в 15:00 пройдет мастер-класс «Учимся фотографировать минералы», а 30 сентября в 11:00 мастер-класс по рисованию «О чем говорят кости». 

Фестиваль состоится в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына по улице Гимназической, 69.

В день открытия вход свободный, но нужно записаться по телефону 8 (861) 267-16-21. С 28 сентября стоимость билета для взрослых — 500 рублей, для детей от 4 до 16 лет и студентов — 360 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 27 сентября в честь Дня Краснодара состоятся три бесплатные экскурсии. Участники отправятся в Екатеринодар и пройдут по Красной и Рашпилевской.

Афиша Геология Город Краснодар Музеи отдых Развлечения События Фестивали

