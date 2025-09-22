На берегу озера в Ейском районе заметили 30 видов краснокнижных птиц
22 сентября пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края сообщила, что на территории Ханского озера в Ейском районе обнаружили 30 видов краснокнижных птиц, имеющих охраняемый статус.
Среди них:
- большой кроншнеп;
- дрофа;
- золотистая ржанка;
- каравайка;
- колпица;
- красавка;
- краснозобая казарка;
- скопа;
- ходулочник;
- черноголовая чайка.
Сотрудники министерства отдельно отметили двух других пернатых — кудрявого и розового пеликанов. Птицы выбрали Ханское озеро для создания своих колоний и регулярно наблюдаются возле водоема в период гнездования.
Минприроды подчеркнуло, что острова и косы Ханского озера являются важной территорией для миграции многих птиц, в том числе редких и исчезающих. Там комфортные места для гнездования, линьки и зимовки пернатых.
Также сотрудники министерства рассказали, что ранее на Ханском озере были проведены работы, направленные на поддержание благоприятных условий для гнездования птиц.
Ханское озеро — соляное озеро на северном берегу Бейсугского лимана в Краснодарском крае. Находится на территории Ясенского сельского поселения в юго-восточной части Ейского района.
