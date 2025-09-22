На берегу озера в Ейском районе заметили 30 видов краснокнижных птиц

На территории Ханского озера в Ейском районе обнаружили птиц, имеющих охраняемый статус. Среди них дрофа, золотистая ржанка, красавка

Сотрудники министерства отдельно отметили двух других пернатых — кудрявого и розового пеликанов. Птицы выбрали Ханское озеро для создания своих колоний и регулярно наблюдаются возле водоема в период гнездования.

22 сентября пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края сообщила , что на территории Ханского озера в Ейском районе обнаружили 30 видов краснокнижных птиц, имеющих охраняемый статус.

Минприроды подчеркнуло, что острова и косы Ханского озера являются важной территорией для миграции многих птиц, в том числе редких и исчезающих. Там комфортные места для гнездования, линьки и зимовки пернатых.

Также сотрудники министерства рассказали, что ранее на Ханском озере были проведены работы, направленные на поддержание благоприятных условий для гнездования птиц.

Ханское озеро — соляное озеро на северном берегу Бейсугского лимана в Краснодарском крае. Находится на территории Ясенского сельского поселения в юго-восточной части Ейского района.