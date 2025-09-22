На берегу озера в Ейском районе заметили 30 видов краснокнижных птиц

Краснодарский край

  • © Скриншот фото с сайта Министерства природных ресурсов Краснодарского края
На территории Ханского озера в Ейском районе обнаружили птиц, имеющих охраняемый статус. Среди них дрофа, золотистая ржанка, красавка

22 сентября пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края сообщила, что на территории Ханского озера в Ейском районе обнаружили 30 видов краснокнижных птиц, имеющих охраняемый статус. 

Среди них: 

  • большой кроншнеп;
  • дрофа;
  • золотистая ржанка;
  • каравайка;
  • колпица;
  • красавка;
  • краснозобая казарка;
  • скопа;
  • ходулочник;
  • черноголовая чайка. 

Сотрудники министерства отдельно отметили двух других пернатых — кудрявого и розового пеликанов. Птицы выбрали Ханское озеро для создания своих колоний и регулярно наблюдаются возле водоема в период гнездования. 

На Ставрополье нашли крупнейшую в России колонию розовых пеликанов:

Минприроды подчеркнуло, что острова и косы Ханского озера являются важной территорией для миграции многих птиц, в том числе редких и исчезающих. Там комфортные места для гнездования, линьки и зимовки пернатых. 

Также сотрудники министерства рассказали, что ранее на Ханском озере были проведены работы, направленные на поддержание благоприятных условий для гнездования птиц. 

Ханское озеро — соляное озеро на северном берегу Бейсугского лимана в Краснодарском крае. Находится на территории Ясенского сельского поселения в юго-восточной части Ейского района. 

Как писали Юга.ру, в 2024 году на Кубани на особо охраняемых природных территориях выявили редких и малоизвестных краснокнижных насекомых.

Азовское море Водоемы Ейский район Министерство природных ресурсов и экологии РФ птицы Экология

