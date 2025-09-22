Последние теплые дни. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели
Синоптики сообщили прогноз погоды на 22-24 сентября на Кубани. Температура воздуха дойдет до 29 °С
Краевой ЦГМС сообщил прогноз погоды на 22-24 сентября в Краснодаре и крае.
22 сентября в Краснодаре будет солнечно, без осадков. Температура воздуха — 27 °С, ветер 3 м/с. 23 и 24 сентября также солнечно и без осадков, температура воздуха — 28-29 °С.
22 сентября в крае ожидается облачность, без осадков. Днем будет 21-26 °С, а ночью похолодает до 8-13 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы дойдут до 14 м/с.
23 сентября прогнозируется небольшая облачность, ночью и утром возможен туман. Днем ожидается 24-29 °С, ночью в некоторых районах похолодает до 4 °С. Ветер — от 4 до 12 м/с.
В горах Сочи выпал первый снег, а на побережье курорта бушует шторм:
24 сентября температура воздуха днем составит 23-28 °С. На участке от Анапы до Джубги порывы ветра дойдут до 14 м/с, а в районе Новороссийска ветер будет еще сильнее — до 20 м/с.
В горах днем будет 12-17 °С, ночью — 5-10 °С. На Азовском побережье температура воздуха составит 21-26 °С. На Черноморском побережье ожидается облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с.
По данным телеграм-канала «Погода от Яндекса», это последняя теплая и летняя неделя. В дальнейшем на юге России «летняя жара сменится продолжительным и уже сезонным похолоданием до комфортных 15-20 ℃».
