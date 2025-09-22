Последние теплые дни. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели

Синоптики сообщили прогноз погоды на 22-24 сентября на Кубани. Температура воздуха дойдет до 29 °С

Краевой ЦГМС сообщил прогноз погоды на 22-24 сентября в Краснодаре и крае.

22 сентября в Краснодаре будет солнечно, без осадков. Температура воздуха — 27 °С, ветер 3 м/с. 23 и 24 сентября также солнечно и без осадков, температура воздуха — 28-29 °С.

22 сентября в крае ожидается облачность, без осадков. Днем будет 21-26 °С, а ночью похолодает до 8-13 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы дойдут до 14 м/с.

23 сентября прогнозируется небольшая облачность, ночью и утром возможен туман. Днем ожидается 24-29 °С, ночью в некоторых районах похолодает до 4 °С. Ветер — от 4 до 12 м/с.