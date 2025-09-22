Где в Краснодаре 22 сентября отключат свет: собрали для вас все адреса
Электросети Кубани опубликовали список адресов в Краснодаре, где 22 сентября будут производиться плановые отключения электроэнергии
Электросети Кубани опубликовали список адресов, где 22 сентября будут отключать свет для проведения профилактических работ. В списке около пятисот домов и домовладений.
1-го Мая ул., 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 153
21-го Партсъезда ул., 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170
21-го Партсъезда пр-д, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
40 лет Победы ул., 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168
Андреевская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Артемовская ул., 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
Базовская ул., 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 154, 156, 156 А, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184
Березанская ул., 88, 88/2, 90, 92, 93, 95, 99, 101
Бершанской ул., 406, 410
Буденного ул., 213, 217, 232, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387
Владимирская ул., 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 32, 55
Володарского ул.,17, 19, 21, 34, 36, 38, 40
Володарского пр-д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Гагарина ул., 135, 135/1, 139
1-я Гвардейская ул., 69
Герцена ул., 267, 267/1
Головатого ул., 427, 436, 438
Дачная ул., 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514
Дозорная ул., 2, 3
Достоевского ул., 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
4-й Достоевского пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Екатериновская ул., 32, 34
Екатеринодарская ул., 6, 10, 11
Зеленая ул., 633
Ивановская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Ильинская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Ипподромная ул., 1,4, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 49, 53, 80/1, 93
Кизлярская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Клиническая ул., 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81
Коллективная ул., 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91
Котовского ул., 113/1, 115 А, 117, 119, 121, 123
Корницкого ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Костылева ул., 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Краснофлотская ул., 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88
Красных зорь ул., 2, 2/1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13, 15
Красных партизан ул., 6/2
Крестьянский пер., 10, 15, 17, 19, 21
Крымский тупик, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Куйбышева ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
Кузнечная ул., 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 236, 248, 250, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 311. 313, 315, 317, 319, 321
Леваневского ул., 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208
Ленская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Ленский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ломоносова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Московская ул., 1, 2, 2/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34, 36
Надежды ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
Народная ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146
Некрасова ул., 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170
Новокузнечная ул., 75. 77, 79, 81, 83, 85, 97, 89, 91, 93
Ольгинская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
Орловская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Островского ул., 1, 3, 5, 7, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Отрадная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Передовая ул., 7
Понурская ул., 8, 10, 12, 14, 16, 18
Промышленная ул., 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Путевая ул., 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Российская ул., 67, 130, 134, 134/4, 136, 138, 219, 312, 320, 322, 354
2-я Российская ул., 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158
Ростовская ул., 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Садовая ул.,99, 101, 103, 120
Северная ул., 331, 444,712
Семеновская ул., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86
Средняя ул. (Западный обход), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 80, 81, 81/3, 82, 82/7, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91, 92, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104/1, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127
Терская ул., 6, 8, 10, 12
Тургенева ул., 110, 112, 112/1, 120, 118, 122
Трамвайная ул., 15, 15/1, 15/3, 17
Троицкая ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/3, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
Уманский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Упорная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Уссурийская ул., 11
Фабричная ул., 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Фадеева ул., 413, 415, 421, 421/2, 423, 429
Фестивальная ул., 16, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44
Чернышевского ул., 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146
4-й Чернышевского пр-д, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Цветная ул., 5
Щорса ул., 19, 21, 23
Янковского ул., 183, 185, 187
Помимо этого, 22 сентября на трое суток отключат воду в некоторых населенных пунктах минераловодского кластера.