Минеральные Воды и Железноводск полностью останутся без воды на трое суток
В Железноводске и Минеральных Водах прекратили подавать воду из-за аварийных работ
19 сентября пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сообщила, что в Минеральных Водах в районе главной канализационной насосной станции проведут аварийно-восстановительные работы. В связи с этим с 22:00 22 сентября ограничат подачу воды. Ресурс отключат на 72 часа.
Без воды останутся жители Железноводска, поселков Железноводского и Иноземцево, хуторов Быкогорка и Воронов.
Читайте также:
Также мэр Минеральных Вод Максим Гаранжа рассказал об отключении воды в городе. Там тоже не будет ресурса трое суток.
На время отключений власти организовали подвоз воды. Заявки можно оставлять по телефону: 8 (879) 324-55-11.
Местные жители негативно отреагировали на отключения в соцсетях. Они пожаловались, что не могу дозвониться до водоканала, а в прошлые разы обещанный подвоз воды не работал:
«А как мыться, в туалет ходить, если семья большая, руки мыть? Три машины на весь город, аж смешно».
«Все лето город без воды сидел, вот бы и делали».
«Не хватает же организаторских способностей совместить отключения горячей воды и эти работы. Не удивлюсь, что через месяц опять в экстренном режиме будут отключать. Каждый год профилактически отключают воду, чинят, осматривают, а по факту потом все равно аварийное отключение происходит».
При этом часть жителей признала необходимость ремонта, так как с августа Минводы задыхаются из-за прорыва канализации.
Как писали Юга.ру, в августе в Ростовской области из крана текла воспламеняющаяся вода с запахом бензина.