Минеральные Воды и Железноводск полностью останутся без воды на трое суток

Ставропольский край

В Железноводске и Минеральных Водах прекратили подавать воду из-за аварийных работ

19 сентября пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сообщила, что в Минеральных Водах в районе главной канализационной насосной станции проведут аварийно-восстановительные работы. В связи с этим с 22:00 22 сентября ограничат подачу воды. Ресурс отключат на 72 часа.

Без воды останутся жители Железноводска, поселков Железноводского и Иноземцево, хуторов Быкогорка и Воронов.

Также мэр Минеральных Вод Максим Гаранжа рассказал об отключении воды в городе. Там тоже не будет ресурса трое суток.

На время отключений власти организовали подвоз воды. Заявки можно оставлять по телефону: 8 (879) 324-55-11.

Местные жители негативно отреагировали на отключения в соцсетях. Они пожаловались, что не могу дозвониться до водоканала, а в прошлые разы обещанный подвоз воды не работал:

«А как мыться, в туалет ходить, если семья большая, руки мыть? Три машины на весь город, аж смешно».

«Все лето город без воды сидел, вот бы и делали».

«Не хватает же организаторских способностей совместить отключения горячей воды и эти работы. Не удивлюсь, что через месяц опять в экстренном режиме будут отключать. Каждый год профилактически отключают воду, чинят, осматривают, а по факту потом все равно аварийное отключение происходит».

При этом часть жителей признала необходимость ремонта, так как с августа Минводы задыхаются из-за прорыва канализации.

Как писали Юга.ру, в августе в Ростовской области из крана текла воспламеняющаяся вода с запахом бензина.

