Минеральные Воды и Железноводск полностью останутся без воды на трое суток

19 сентября пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сообщила , что в Минеральных Водах в районе главной канализационной насосной станции проведут аварийно-восстановительные работы. В связи с этим с 22:00 22 сентября ограничат подачу воды. Ресурс отключат на 72 часа . Без воды останутся жители Железноводска, поселков Железноводского и Иноземцево, хуторов Быкогорка и Воронов.

Также мэр Минеральных Вод Максим Гаранжа рассказал об отключении воды в городе. Там тоже не будет ресурса трое суток.



На время отключений власти организовали подвоз воды. Заявки можно оставлять по телефону: 8 (879) 324-55-11.



Местные жители негативно отреагировали на отключения в соцсетях. Они пожаловались, что не могу дозвониться до водоканала, а в прошлые разы обещанный подвоз воды не работал:



«А как мыться, в туалет ходить, если семья большая, руки мыть? Три машины на весь город, аж смешно».



«Все лето город без воды сидел, вот бы и делали».



«Не хватает же организаторских способностей совместить отключения горячей воды и эти работы. Не удивлюсь, что через месяц опять в экстренном режиме будут отключать. Каждый год профилактически отключают воду, чинят, осматривают, а по факту потом все равно аварийное отключение происходит».

При этом часть жителей признала необходимость ремонта, так как с августа Минводы задыхаются из-за прорыва канализации.