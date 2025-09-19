Предприниматели юга России и Северного Кавказа могут получить по 1 млн рублей от Сбера

Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Крым

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Сбер начал прием заявок на всероссийскую премию «Любимый малый бизнес». 100 победителей получат по миллиону рублей на развитие

Как сообщила пресс-служба банка, в ЮФО и СКФО стартует новый сезон премии «Любимый малый бизнес». Предприниматели со всей страны поборются за звание лучшего в своем деле и получат денежные призы из общего фонда в 100 млн рублей. Цель премии — помочь малым компаниям заявить о себе, получить признание и импульс для развития.

В этом сезоне выберут сто победителей. Каждый из них получит по 1 млн рублей на развитие своего бизнеса. Десять обладателей Гран-при также отправятся на премиальный отдых в курортный комплекс «Мрия».

Участвовать в премии могут предприниматели из самых разных сфер: от красоты и гостеприимства до торговли, сельского хозяйства, образования и IT. Заявки принимают на сайте премии до 15 ноября 2025 года.

Южные предприниматели, как опытные, так и начинающие, из года в год активно участвуют в конкурсе. В прошлом году среди победителей были и обладатели Гран-при из Ставропольского края: центр дополнительного образования «Лидер», который уже более 20 лет помогает детям и подросткам раскрыть свой потенциал, и кондитерская «ВКРЕМ» из Новоалександровска, за три года выросшая до собственного цеха и двух магазинов.

Эскарго по-кубански:

Побеждали и те, кто развивает бизнес на селе. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Химичев уже в четвертом поколении развивает семейный бизнес виноградарства и виноделия под брендом VINABANI.

«Когда назвали победителя из Ставрополя, я подумала — все, пролетели. А потом вдруг называют нас. Часть призовых денег направили на премии сотрудникам: тем, кто ежедневно вносит вклад в развитие студии, а другую — на расширение производства. Уже пристроено новое помещение площадью 100 кв. м, и теперь задача — завершить там ремонт и закупить оборудование. В ближайшее время здесь откроется еще один пекарный цех», — делится владелица кондитерских «ВКРЕМ» Анастасия Ханина.

Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре:

«Наши южные регионы славятся своим гостеприимством, уникальными продуктами и предпринимательской энергией. Здесь отлично развиты и туризм, и бьюти-индустрия, и сферы общественного питания и образования. В прошлом году 14 малых предпринимателей из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев подтвердили свой статус «Любимого бизнеса» на всю Россию. Двое из них стали обладателями Гран-при. Их истории успеха — это истории каждого города, района и целого региона, где бизнес рразвивается по сей день», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Как писали Юга.ру, создатели заведений «Кубана Тоскана» и «Виннотерия» выступят на первом Евразийском ресторанном форуме в Краснодаре.

Банки Бизнес-сообщество Деньги Конкурсы Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Сбербанк Финансы

