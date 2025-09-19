В Краснодарском крае выходные будут теплыми и безоблачными. Не остыло ли море после шторма?

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 20-21 сентября на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако днем и вечером может усилиться до 12-14 м/с.



Днем в крае воздух прогреется до 25 °С, а ночью температура опустится на 10-15 °С. В предгорных районах днем — 16-21 °С, а ночью похолодает до 6-11 °С. В горах региона будет прохладно — 5-10 °С. При этом на Черноморском побережье днем потеплеет до 20-25 °С.



В Краснодаре в субботу, 20 сентября, прогнозируют небольшую облачность. В воскресенье, 21 сентября, будет ясно. Температура воздуха — 24 °С.