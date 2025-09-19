В Краснодарском крае выходные будут теплыми и безоблачными. Не остыло ли море после шторма?
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 20-21 сентября
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 20-21 сентября на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако днем и вечером может усилиться до 12-14 м/с.
Днем в крае воздух прогреется до 25 °С, а ночью температура опустится на 10-15 °С. В предгорных районах днем — 16-21 °С, а ночью похолодает до 6-11 °С. В горах региона будет прохладно — 5-10 °С. При этом на Черноморском побережье днем потеплеет до 20-25 °С.
В Краснодаре в субботу, 20 сентября, прогнозируют небольшую облачность. В воскресенье, 21 сентября, будет ясно. Температура воздуха — 24 °С.
В горах Сочи выпал первый снег, а на побережье курорта бушует шторм:
Также 19 сентября синоптики рассказали, какая температура воды на курортах Краснодарского края.
В Черном море:
- 24 °С — в Туапсе;
- 23 °С — в Сочи и Новороссийске;
- 22 °С — в Анапе;
- 19 °С — в Геленджике.
В Азовском море:
- 19 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске;
- 18 °С — в Темрюке.
Комфортной для купания считается температура воды 22 °С и выше.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. Он стартовал в регионе 6-7 сентября. В этот период температура морской воды и воздуха становятся примерно одинаковыми.
Как писали Юга.ру, власти Ростовской планируют насильно вызвать дожди из-за засухи. В регионе могут ввести ЧС федерального масштаба.