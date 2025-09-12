Краснодарцев приглашают поучаствовать в акциях раздельного сбора
В разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора вторсырья
11 сентября телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что в шести районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора отходов.
13 сентября она пройдет в микроройоне:
- Гидростроителей на улице Игнатова 2/1 — с 11:30 до 13:00.
14 сентября:
- в Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) — в 16:00 приедет экомобиль и заберет вторсырье.
А 20 сентября в микрорайонах:
- Юбилейный на Рождественской Набережной, 15;
- Авиагородок;
- Фестивальный на улице Казбекской между домами 12 и 14;
- Светлоград на улице Красных Партизан, 1М.
Организаторы создали чаты по каждому району. В них можно уточнить список принимаемого вторсырья и точное время проведения акций.
Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.
