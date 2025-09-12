Краснодарцев приглашают поучаствовать в акциях раздельного сбора

Краснодарский край

В разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора вторсырья

11 сентября телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что в шести районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора отходов.

13 сентября она пройдет в микроройоне:

  • Гидростроителей на улице Игнатова 2/1 — с 11:30 до 13:00.

14 сентября:

  • в Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) — в 16:00 приедет экомобиль и заберет вторсырье.

А 20 сентября в микрорайонах:

  • Юбилейный на Рождественской Набережной, 15;
  • Авиагородок;
  • Фестивальный на улице Казбекской между домами 12 и 14;
  • Светлоград на улице Красных Партизан, 1М.

Стекло, химикаты, черепа и кости животных:

Организаторы создали чаты по каждому району. В них можно уточнить список принимаемого вторсырья и точное время проведения акций.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, ростовчанка устроила фотосессию на свалке, чтобы привлечь внимание властей к растущей горе мусора.

