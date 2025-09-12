Краснодарцев приглашают поучаствовать в акциях раздельного сбора

А 20 сентября в микрорайонах:

11 сентября телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил , что в шести районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора отходов. 13 сентября она пройдет в микроройоне:

Организаторы создали чаты по каждому району. В них можно уточнить список принимаемого вторсырья и точное время проведения акций.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые будут помогать координаторам. Желающие могут написать в чаты своих районов.