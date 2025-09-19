В горах Сочи выпал первый снег, а на побережье курорта бушует шторм. Показываем кадры непогоды

  • Курорт «Роза Хутор», 2509 метров, каменный столб © Скриншот сайта sochi.camera
    Курорт «Роза Хутор», 2509 метров, каменный столб © Скриншот сайта sochi.camera

На горнолыжных курортах Сочи пошел первый снег. При этом на городских пляжах разыгрался шторм, волны поднимаются до 3 метров

21 сентября телеграм-канал FunSochi сообщил, что в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпал первый снег. Согласно данным с камер видеонаблюдения, установленных на отметке 2509 метров, первые зимние осадки покрыли и высоты курорта «Роза Хутор».

Черное море начинает остывать:

Также снег зафиксировали на трассах «Примула» и «Фиалка» на Южном склоне. На высоте 2320 метров тоже наблюдались осадки, но более слабые.

Напомним, что в прошлом году первый снег в горах Сочи выпал 22 сентября.

Ранее пресс-служба мэрии Сочи предупреждала, что до конца суток 19 сентября в акватории Черного моря ожидается пятибалльный шторм. Высота волн может достигать трех метров. Синоптики прогнозировали ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/c. В городе ввели штормовое предупреждение.

Жителям и гостям курорта порекомендовали воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Прогнозы оправдались, и утром побережье Сочи накрыл сильный шторм. Также метеорологи сообщили, что над горами в районе Адлера зафиксировали разряд молнии силой тока 215 килоампер, который приняли за работу ПВО. По словам экспертов, обычно сила тока молнии составляет около 20-30 килоампер.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет осенью 2025 года в Краснодаре.

