Зима близко: в горах Сочи выпал первый снег

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн» https://t.me/funsochi/10376
    © Скриншот из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн» https://t.me/funsochi/10376

21 сентября в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпал первый снег

21 сентября телеграм-канал FunSochi сообщил, что в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпал первый снег:

«Наслаждаемся красивыми видами, скоро снег растает».

Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике:

В соцсетях рассказали, что в прошлом году первый снег на вершинах Красной Поляны выпал 7 октября. В 2022 году зимние осадки зафиксировали 14 сентября, а за год до этого — 3 сентября. В сезоне 2009–2010 года снег выпал 23 августа.

Как писали Юга.ру, прокуратура, МЧС и экологи выступили против запуска туристического поезда в горах Сочи.

Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сочи

Новости

На курорты Краснодарского края может обрушиться тропический шторм. Что это значит?
Зима близко: в горах Сочи выпал первый снег
В Краснодаре одиннадцатилетний Артем Беляк нуждается в слуховых аппаратах. Рассказываем, как помочь мальчику
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию декора для дома
В Азовском море стало больше креветок, мидий и рапанов, однако уменьшилась популяция рыбы. С чем это связано
Под Тихорецком дроны атаковали склад боеприпасов, власти эвакуировали 1200 человек — губернатор

Лента новостей

Остаться нельзя вернуться
Вчера, 10:10
Остаться нельзя вернуться
Как сейчас живут краснодарцы, уехавшие от мобилизации два года назад
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
19 сентября, 16:45
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
18 сентября, 11:55
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Это коснется многих людей

Реклама на сайте