Зима близко: в горах Сочи выпал первый снег
21 сентября в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпал первый снег
21 сентября телеграм-канал FunSochi сообщил, что в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпал первый снег:
«Наслаждаемся красивыми видами, скоро снег растает».
Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике:
В соцсетях рассказали, что в прошлом году первый снег на вершинах Красной Поляны выпал 7 октября. В 2022 году зимние осадки зафиксировали 14 сентября, а за год до этого — 3 сентября. В сезоне 2009–2010 года снег выпал 23 августа.
Как писали Юга.ру, прокуратура, МЧС и экологи выступили против запуска туристического поезда в горах Сочи.
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