Зима близко: в горах Сочи выпал первый снег

В соцсетях рассказали, что в прошлом году первый снег на вершинах Красной Поляны выпал 7 октября. В 2022 году зимние осадки зафиксировали 14 сентября, а за год до этого — 3 сентября. В сезоне 2009–2010 года снег выпал 23 августа.