Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки. Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»

Краснодарский край

  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

В «Парке облаков» 15 сентября открыли новый объект — «Амфитеатр воды». Показываем фотографии локации

15 сентября в парке «Краснодар» открыли новый объект — «Амфитеатр воды». Журналист Евгений Мельченко посетил локацию и поделился снимками с Юга.ру. Показываем, как она выглядит.

«Амфитеатр воды», как его прозвали в соцсетях, похож на большой карьер красно-кирпичного цвета. По стилю локация отличается от тех, что уже есть в парке, и выглядит ярко. 

Стены карьера — многоуровневые, с них стекает вода и попадает в небольшие водоемы, которые окружают дорожки для прогулок. Чтобы попасть в центр амфитеатра, нужно спуститься по длинной лестнице. 

  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

А чтобы разглядеть карьер целиком или обойти его по кругу, нужно остаться на втором уровне локации. Там же расположены многоуровневые ступеньки, на которых можно посидеть и отдохнуть рядом с кустарниками в тени деревьев.

  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

Локация уже заинтересовала большое количество гостей и жителей Краснодара. В день посещения «Амфитеатра воды» журналистом там было многолюдно.

  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко
  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

Отметим, что многие пришли с детьми. Однако по правилам локации вход на территорию детям до 5 лет воспрещен, а детям до 14 лет — только с родителями. 

Как найти «Амфитеатр воды»? 

Необходимо пройти по дубовой аллее, расположенной в «Парке облаков». Локация расположена недалеко от «Озера Любви» с фонтаном-ротондой и стадиона академии ФК «Краснодар».

  • «Амфитеатр воды» отмечен красной точкой © Скриншот yandex.ru/maps
    «Амфитеатр воды» отмечен красной точкой © Скриншот yandex.ru/maps

Как писали Юга.ру, в августе в парке «Краснодар» появился новый мурал площадью 247 квадратных метров.

