Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки. Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»

15 сентября в парке «Краснодар» открыли новый объект — «Амфитеатр воды». Журналист Евгений Мельченко посетил локацию и поделился снимками с Юга.ру. Показываем, как она выглядит.

«Амфитеатр воды», как его прозвали в соцсетях, похож на большой карьер красно-кирпичного цвета. По стилю локация отличается от тех, что уже есть в парке, и выглядит ярко.

Стены карьера — многоуровневые, с них стекает вода и попадает в небольшие водоемы, которые окружают дорожки для прогулок. Чтобы попасть в центр амфитеатра, нужно спуститься по длинной лестнице.