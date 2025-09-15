Новые локации привлекли в парк «Краснодар» на 45% больше посетителей

Этим летом парк «Краснодар» принял на 45% больше гостей, чем прошлым. Среднее время посещения локации выросло вдвое. Такую статистику привела геоаналитическая платформа «Геоэффект» от МТС

Основной прирост трафика — в два раза — произошел за счет краснодарцев. Пик количества посещений пришелся на вторую половину августа, когда в парке открылись новые объекты.

Летом в парке «Краснодар» открылись новые локации:

Основной поток иногородних гостей «Краснодара» составили жители Сочи, Новороссийска, Анапы и соседней Адыгеи. Среди туристов из дальних регионов наиболее активны были жители Москвы и Подмосковья, Ростовской области и Ставрополья, а рекорд поставила Югра — оттуда приехало больше тысячи человек.

Если прошлым летом гости проводили в парке в основном 1–2 часа, то теперь чаще остаются на 3–4. Более 70% посетителей были здесь впервые и пришли только один раз.

Как и раньше, среди гостей больше женщин, чем мужчин. Чаще всего в парк приходят люди 35–44 лет, а посетителей старше 65 — меньше всего. Треть всех гостей — семьи с детьми.

Как писали Юга.ру, 27 сентября в парке «Краснодар» пройдет фестиваль уличной культуры.

