В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз. Ее изготовили сотрудники трамвайного управления
Транспортники Краснодара обтачивали гильзы ради сохранения исторической памяти
17 сентября пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления сообщила, что сотрудники МУП «КТТУ» изготовили звонницу из гильз 152 калибра. Заказчиком выступила поисковая организация «Щит и Меч». Ее председатель Алексей Корецкий предоставил авторские чертежи.
По словам Корецкого, такие звонницы применяли в полевых храмах в годы Великой Отечественной войны. Цель проекта — сохранения исторической памяти.
Процесс изготовления звонницы занял примерно 10-12 дней. Он включал в себя обрезку гильз до нужных размеров, создание креплений и отливку бойка из металла. По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, это первый опыт выполнения подобного проекта для предприятия.
Изготовленную звонницу установят на территории Храма имени Преподобного Илии Муромского в Краснодаре по улице Круговой, 24.
Как писали Юга.ру, в августе в Краснодаре сгорел трамвай. Это минимум четвертый случай за полтора года.