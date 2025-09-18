В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз. Ее изготовили сотрудники трамвайного управления

Краснодарский край

Транспортники Краснодара обтачивали гильзы ради сохранения исторической памяти

17 сентября пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления сообщила, что сотрудники МУП «КТТУ» изготовили звонницу из гильз 152 калибра. Заказчиком выступила поисковая организация «Щит и Меч». Ее председатель Алексей Корецкий предоставил авторские чертежи.

По словам Корецкого, такие звонницы применяли в полевых храмах в годы Великой Отечественной войны. Цель проекта — сохранения исторической памяти.

Процесс изготовления звонницы занял примерно 10-12 дней. Он включал в себя обрезку гильз до нужных размеров, создание креплений и отливку бойка из металла. По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, это первый опыт выполнения подобного проекта для предприятия.

Изготовленную звонницу установят на территории Храма имени Преподобного Илии Муромского в Краснодаре по улице Круговой, 24.

