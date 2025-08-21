В Краснодаре сгорел трамвай. Это минимум четвертый случай за 1,5 года

21 августа пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила , что в Краснодаре на улице Декабристов загорелась крыша трамвая № 3. В связи с этим временно изменилось движение трамваев. Маршруты № 1, 2, 3, 20 следуют до улицы Солнечной. По данным «МЦУ Краснодар», возгорание произошло в 9:32, а площадь пожара составила 20 кв. метров. Спасатели прибыли на место и потушили огонь примерно за 10 минут. Никто не пострадал.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару рассказали, что на место также прибыли сотрудники полиции. Правоохранители начали проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Судя по опубликованным кадрам с места события, пламя охватило половину вагона, в том числе кабину водителя.



Напомним, что это не первый случай возгорания трамвая в Краснодаре. 5 февраля 2024 года загорелась крыша вагона № 8 на улице Офицерской. 20 июня 2024 года пожар произошел в трамвае № 22 на пересечении улиц Димитрова и Воронежской, а 29 января 2025 года — в вагоне специального трамвая на улице Ставропольской.