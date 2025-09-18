Живые выступления, закулисье и эксклюзивные интервью. В Краснодаре покажут фильмы-концерты о k-pop группах
В Краснодаре состоится музыкальный кинофестиваль для поклонников корейской культуры (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала музыкальный кинофестиваль К-pop fundom fest. В программе фильмы об известных южнокорейских группах и артистах.
19 сентября в 19:30 можно будет увидеть ленту «Астроскоп. Смотрим на звезды» о группе ASTRO с последними выступлениями певца из Южной Кореи Мунбина. 20 сентября в 13:00 покажут «Кан Даниэль: Мой парад» — документальный фильм о сольном пути бывшего участника бойбенда Wanna One Кана Даниэля.
21 сентября в 13:00 начнется «Мой мир SHINEE в кино» — юбилейный концерт к 15-летию известной южнокорейской группы. В лентах создатели показали не только живые выступления, но также закулисье и эксклюзивные интервью.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино с 18 сентября показывают романтическую драму «Тогда. Сейчас. Потом» со звездами «Форреста Гампа».