Живые выступления, закулисье и эксклюзивные интервью. В Краснодаре покажут фильмы-концерты о k-pop группах

В Краснодаре состоится музыкальный кинофестиваль для поклонников корейской культуры (12+)

19 сентября в 19:30 можно будет увидеть ленту «Астроскоп. Смотрим на звезды» о группе ASTRO с последними выступлениями певца из Южной Кореи Мунбина. 20 сентября в 13:00 покажут «Кан Даниэль: Мой парад» — документальный фильм о сольном пути бывшего участника бойбенда Wanna One Кана Даниэля.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала музыкальный кинофестиваль К-pop fundom fest. В программе фильмы об известных южнокорейских группах и артистах.

21 сентября в 13:00 начнется «Мой мир SHINEE в кино» — юбилейный концерт к 15-летию известной южнокорейской группы. В лентах создатели показали не только живые выступления, но также закулисье и эксклюзивные интервью.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробности уточняйте у организаторов.