Идти или умереть. В Краснодаре в кино покажут фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу
В российский прокат выходит триллер с элементами хоррора от режиссера Фрэнсиса Лоуренса (18+)
18 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Долгая прогулка». Лента представляет собой триллер с элементами хоррора.
Это экранизация одного из ранних романов Стивена Кинга. Писатель опубликовал произведение в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман.
Проснись, мертвец:
Формально и роман, и фильм представляют собой антиутопию. Действие происходит в будущем, где каждый год правительство США организует соревнование, в котором участвуют 100 специально отобранных юношей 16-17 лет. Они должны без остановок идти вперед с определенной скоростью. Кто останавливается или замедляется — умирает. Прогулка продолжается до тех пор, пока в живых не останется только один. Победитель получает денежный приз и исполнение любого желания.
Посмотреть фильм «Долгая прогулка» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Ранее в российский прокат вышел южно-корейский хоррор «Поезд-призрак». В нем блогерка исследует городские легенды.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 сентября состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Филателия» Натальи Назаровой.