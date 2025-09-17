Идти или умереть. В Краснодаре в кино покажут фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Долгая прогулка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Долгая прогулка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»

В российский прокат выходит триллер с элементами хоррора от режиссера Фрэнсиса Лоуренса (18+)

18 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Долгая прогулка». Лента представляет собой триллер с элементами хоррора.

Это экранизация одного из ранних романов Стивена Кинга. Писатель опубликовал произведение в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман.

Проснись, мертвец:

Формально и роман, и фильм представляют собой антиутопию. Действие происходит в будущем, где каждый год правительство США организует соревнование, в котором участвуют 100 специально отобранных юношей 16-17 лет. Они должны без остановок идти вперед с определенной скоростью. Кто останавливается или замедляется — умирает. Прогулка продолжается до тех пор, пока в живых не останется только один. Победитель получает денежный приз и исполнение любого желания.

Посмотреть фильм «Долгая прогулка» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Ранее в российский прокат вышел южно-корейский хоррор «Поезд-призрак». В нем блогерка исследует городские легенды.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 сентября состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Филателия» Натальи Назаровой.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Из-за ветра Азовское море обмелело. На берег вынесло сотни трупов медуз
В аэропорту Краснодара встретили первый за три с половиной года самолет. Собрали все, что известно о рейсе
Губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы. Экологи много лет просят запретить сельхозпалы
У бывшего главы Верховного суда Адыгеи конфисковали активы на 13 млрд рублей. Изначально речь шла о 2,5 млрд рублей
Идти или умереть. В Краснодаре в кино покажут фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу
Выборы в Краснодарском крае: переизбрание Кондратьева, «Новые люди» впервые в гордуме, КПРФ заявила о нарушениях и фальсификациях

Лента новостей

Реклама на сайте