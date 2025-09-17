Идти или умереть. В Краснодаре в кино покажут фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу

В российский прокат выходит триллер с элементами хоррора от режиссера Фрэнсиса Лоуренса (18+)

Это экранизация одного из ранних романов Стивена Кинга. Писатель опубликовал произведение в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман.

18 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Долгая прогулка». Лента представляет собой триллер с элементами хоррора.

Формально и роман, и фильм представляют собой антиутопию. Действие происходит в будущем, где каждый год правительство США организует соревнование, в котором участвуют 100 специально отобранных юношей 16-17 лет. Они должны без остановок идти вперед с определенной скоростью. Кто останавливается или замедляется — умирает. Прогулка продолжается до тех пор, пока в живых не останется только один. Победитель получает денежный приз и исполнение любого желания.

Посмотреть фильм «Долгая прогулка» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Ранее в российский прокат вышел южно-корейский хоррор «Поезд-призрак». В нем блогерка исследует городские легенды.