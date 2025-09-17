«Тогда. Сейчас. Потом». В Краснодаре в кино покажут романтическую драму со звездами «Форреста Гампа»
В российский прокат выходит фильм «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса (18+)
18 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Тогда. Сейчас. Потом». Лента представляет собой драму.
Это экранизация графического романа Ричарда Макгуайра. Фильм сняли с использованием технологии дипфейк и статичной камеры.
Радоваться мелочам:
Режиссером картины выступил Роберт Земекис, поставивший «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». 67-летний Том Хэнкс исполнил главную роль. Экранную пару ему составила Робин Райт. «Тогда. Сейчас. Потом» стала шестой совместной работой Земекиса и Хэнкса.
В центре истории — влюбленные, которые позже становятся супругами. Камера все время остается в одном и том же месте под фиксированным углом, снимая жизнь дома на протяжении нескольких десятилетий.
Посмотреть фильм «Тогда. Сейчас. Потом» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, 18 сентябяр на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу.