«Тогда. Сейчас. Потом». В Краснодаре в кино покажут романтическую драму со звездами «Форреста Гампа»

Это экранизация графического романа Ричарда Макгуайра. Фильм сняли с использованием технологии дипфейк и статичной камеры.

18 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Тогда. Сейчас. Потом». Лента представляет собой драму.

Режиссером картины выступил Роберт Земекис, поставивший «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». 67-летний Том Хэнкс исполнил главную роль. Экранную пару ему составила Робин Райт. «Тогда. Сейчас. Потом» стала шестой совместной работой Земекиса и Хэнкса.

В центре истории — влюбленные, которые позже становятся супругами. Камера все время остается в одном и том же месте под фиксированным углом, снимая жизнь дома на протяжении нескольких десятилетий.

Посмотреть фильм «Тогда. Сейчас. Потом» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».