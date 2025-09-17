«Тогда. Сейчас. Потом». В Краснодаре в кино покажут романтическую драму со звездами «Форреста Гампа»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Тогда. Сейчас. Потом» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноман»
    Кадр из трейлера к фильму «Тогда. Сейчас. Потом» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноман»

В российский прокат выходит фильм «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса (18+)

18 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Тогда. Сейчас. Потом». Лента представляет собой драму.

Это экранизация графического романа Ричарда Макгуайра. Фильм сняли с использованием технологии дипфейк и статичной камеры.

Радоваться мелочам:

Режиссером картины выступил Роберт Земекис, поставивший «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». 67-летний Том Хэнкс исполнил главную роль. Экранную пару ему составила Робин Райт. «Тогда. Сейчас. Потом» стала шестой совместной работой Земекиса и Хэнкса.

В центре истории — влюбленные, которые позже становятся супругами. Камера все время остается в одном и том же месте под фиксированным углом, снимая жизнь дома на протяжении нескольких десятилетий.

Посмотреть фильм «Тогда. Сейчас. Потом» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, 18 сентябяр на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

«Тогда. Сейчас. Потом». В Краснодаре в кино покажут романтическую драму со звездами «Форреста Гампа»
На трассе в Сочи насмерть сбили медведя. Водителю грозит штраф в 60 тыс. рублей
Черный, белый, красный и девицы в кокошниках. В Краснодаре откроется выставка «Иносказание»
Открытие аэропорта Краснодара повысит спрос на новостройки на 10-14% — девелоперы
В Ростовской области начали внедрять в городском транспорте единую бесплатную сеть Wi-fi
В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня города. Узнали, по каким маршрутам и во сколько

Лента новостей

Реклама на сайте