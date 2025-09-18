Поем, как умеем, песни, которые все знают. В Краснодаре впервые пройдет «Хор выше гор»

Краснодарцев приглашают на открытый хоровой ивент для всех желающих попеть (6+)

Проект «Хор выше гор» анонсировал на 21 сентября событие в Краснодаре. Это песенный ивент под открытым небом.

Подобные мероприятия стали популярны этим летом в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь добрались и до кубанской столицы. Собравшиеся будут петь вместе, вспоминая любимые хиты. Поддерживать краснодарцев будет хор вокалистов.

Проект опубликовал список песен, которые краснодарцы будут исполнять. В нем есть как золотые хиты, так и композиции, которые вышли не так давно. Среди них — «Музыка нас связала» группы «Мираж», «Ты не верь слезам» Шуры, «Красиво» Валерия Меладзе, «Знаешь ли ты» Максим, «Кукла колдуна» группы «Король и шут», «Сансара» Басты, «Матушка земля» Татьяны Куртуковой, «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».

«Мы возвращаемся к истокам, в те моменты, которые оставили яркий след в нашей памяти. Вместе создадим атмосферу всеобщего единения и душевного пения любимых всеми хитов. Здесь нет правил, только свобода быть самим собой», — рассказали организаторы.

«Хор выше гор» пройдет 21 сентября в 19:00 на парковке по улице Карасунской, 80. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

