Поем, как умеем, песни, которые все знают. В Краснодаре впервые пройдет «Хор выше гор»

Проект «Хор выше гор» анонсировал на 21 сентября событие в Краснодаре. Это песенный ивент под открытым небом.

Подобные мероприятия стали популярны этим летом в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь добрались и до кубанской столицы. Собравшиеся будут петь вместе, вспоминая любимые хиты. Поддерживать краснодарцев будет хор вокалистов.

Проект опубликовал список песен, которые краснодарцы будут исполнять. В нем есть как золотые хиты, так и композиции, которые вышли не так давно. Среди них — «Музыка нас связала» группы «Мираж», «Ты не верь слезам» Шуры, «Красиво» Валерия Меладзе, «Знаешь ли ты» Максим, «Кукла колдуна» группы «Король и шут», «Сансара» Басты, «Матушка земля» Татьяны Куртуковой, «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».