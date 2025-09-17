На трассе в Сочи насмерть сбили медведя. Водителю грозит штраф в 60 тыс. рублей

ДТП совершила 48-летняя водительница автомобиля Haval. Ей грозит штраф в размере 60 000 рублей.

Позднее информацию подтвердило МВД Краснодарского края. По данным ведомства, авария произошла на федеральной автомобильной дороге А-149 «Адлер — Красная Поляна».

17 сентября телеграм-канал «ДТП Сочи» сообщил , что на трассе в Адлерском районе Сочи автомобилист сбил медведя. От полученных травм животное скончалось.

Также МВД напомнило о правилах поведения при столкновении на дороге с животными:

включить «аварийку» и обозначить место происшествия знаком аварийной остановки (в 15 метрах от авто в пределах населенного пункта, вне его — в 30 метрах); позвонить по номеру 112 и вызвать ГАИ, а также скорую помощь, если имеются пострадавшие среди людей; выполнить фото- и видеосъемку места происшествия, зафиксировав полученные автомобилем повреждения, животное, дорогу с разметкой, знаками и окружающим ландшафтом; не перемещать автомобиль до приезда сотрудников автомобильной инспекции; не трогать животное.

Если инспекторы установят, что нарушений ПДД не было, водителю выдадут копию определения об отсутствии правонарушения. Документ следует сохранить для страховой компании.