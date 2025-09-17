На трассе в Сочи насмерть сбили медведя. Водителю грозит штраф в 60 тыс. рублей
На федеральной дороге «Адлер — Красная Поляна» водитель сбил медвежонка
17 сентября телеграм-канал «ДТП Сочи» сообщил, что на трассе в Адлерском районе Сочи автомобилист сбил медведя. От полученных травм животное скончалось.
Позднее информацию подтвердило МВД Краснодарского края. По данным ведомства, авария произошла на федеральной автомобильной дороге А-149 «Адлер — Красная Поляна».
ДТП совершила 48-летняя водительница автомобиля Haval. Ей грозит штраф в размере 60 000 рублей.
В Сочи медведь вышел к детской площадке:
Также МВД напомнило о правилах поведения при столкновении на дороге с животными:
- включить «аварийку» и обозначить место происшествия знаком аварийной остановки (в 15 метрах от авто в пределах населенного пункта, вне его — в 30 метрах);
- позвонить по номеру 112 и вызвать ГАИ, а также скорую помощь, если имеются пострадавшие среди людей;
- выполнить фото- и видеосъемку места происшествия, зафиксировав полученные автомобилем повреждения, животное, дорогу с разметкой, знаками и окружающим ландшафтом;
- не перемещать автомобиль до приезда сотрудников автомобильной инспекции;
- не трогать животное.
Если инспекторы установят, что нарушений ПДД не было, водителю выдадут копию определения об отсутствии правонарушения. Документ следует сохранить для страховой компании.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП в 2024 году.