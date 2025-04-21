В Сочи медведь вышел к детской площадке. Животное спугнула машина
В Лазаревском районе Сочи камера видеонаблюдения запечатлела медведя рядом с детской площадкой
20 апреля телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал запись с видеокамеры, расположенной рядом с детской площадкой.
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На ролике видно, как медведь пересекает дорогу и проходит мимо зоны с качелями. Когда рядом появилась машина, косолапый скрылся из виду.
В подписи к видео указано, что животных видели жители Третьей Роты и Нор-Луйса. Поселки находятся в Лазаревском районе Сочи.
Напомним, в Кавказском биосферном заповеднике медведи проснулись после зимней спячки в начале марта. Обычно они выходят из берлог в конце месяца.
Как писали Юга.ру, под Майкопом рядом с жилыми домами заметили леопарда. Экологи считают, что животное вышло к людям за пропитанием.