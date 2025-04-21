В Сочи медведь вышел к детской площадке. Животное спугнула машина

В Лазаревском районе Сочи камера видеонаблюдения запечатлела медведя рядом с детской площадкой

20 апреля телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал запись с видеокамеры, расположенной рядом с детской площадкой.

На ролике видно, как медведь пересекает дорогу и проходит мимо зоны с качелями. Когда рядом появилась машина, косолапый скрылся из виду.

В подписи к видео указано, что животных видели жители Третьей Роты и Нор-Луйса. Поселки находятся в Лазаревском районе Сочи.