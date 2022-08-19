В Краснодаре открылась выставка «Мифотворчество»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»

В краснодарской галерее Арт-союз 18 августа открылась персональная выставка саратовской художницы Яны Антоновой «Мифотворчество»

В экспозиции представлено более 40 графических работ. Художница работает сериями, часто прибегая к русскому фольклору, сказочным и мистическим образам.

«Ограничивая свою палитру всего в три цвета — красный, чёрный и белый, Яна делает творческий процесс более интересным и захватывающим. Эти цвета работают на контрасте, позволяют максимально привлечь внимание к тем мыслям, чувствам, эмоциям и переживаниям, которые она испытывает сама и хочет донести своему зрителю», — считают в пресс-службе галереи.

Посетить выставку можно до 10 сентября по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы галереи «Арт-союз»

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко 18 августа открылась выставка «Старинная японская фотография». Представлена коллекция эпохи Мэйдзи (1868–1912 годы) из собрания московского «Мультимедиа Арт Музея». В экспозицию вошло более 90 цифровых отпечатков.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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