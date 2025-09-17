Открытие аэропорта Краснодара повысит спрос на новостройки на 10-14% — девелоперы

Эксперты дали прогноз спроса на квартиры и их стоимость в кубанской столице в связи с открытием аэропорта

17 сентября портал «РИА Недвижимость» сообщил, что провел опрос среди девелоперов в связи с открытием аэропорта Краснодара. Все эксперты сошлись во мнении, что запуск воздушной гавани повысит спрос на новостройки в кубанской столице. В Dogma считают, что прирост в течение года может составить порядка 14%. Это связано с тем, что рынку и потребителям нужно время, чтобы перестроить логистику, наладить маршруты и оценить удобство перелетов.

В «Неометрия» ожидают увеличение спроса на 10% до конца года. Однако всплеск будет краткосрочным и ограниченным — речь идет о реализации отложенной потребности. Также эксперты ожидают снижения доли нераспроданных проектных. В июне 2025 года затоваренность на рынке новостроек Краснодара составляла около 70%. В «Инсити» уверены, что остатки начнут активно распродаваться. Однако в «Точно» считают, что открытие аэропорта не будет способствовать запуску новых проектов в Краснодаре из-за высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 17%) и дорогого финансирования. В AVA Group ожидают подорожание новостроек на 15%. Напомним, 17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый за три с половиной года самолет.