В аэропорту Краснодара встретили первый за три с половиной года самолет. Собрали все, что известно о рейсе
В аэропорту Краснодара утром 17 сентября приземлился самолет из Москвы. Это первый пассажирский авиарейс с начала СВО
17 сентября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что рейс SU1256, летящий из Москвы, произвел посадку в кубанской столице. Самолет встретили водной аркой.
Воздушный лайнер «Аэрофлота» Airbus A321 должен был вылететь из Шереметьево в 06:40. По данным сайта flightradar24, фактически он сделал это в 06:55. Загрузка пассажиров в салоне составила почти 100%.
Борт из столицы летел через Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области. Затем самолет развернулся над Каспийским морем и направился через Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию. Долетев до Сочи, воздушное судно начало снижаться и через Джубгу направилось в Краснодар.
Рейс приземлился в кубанской столице в 10:19. Таким образом, самолет был в воздухе 3 часа 24 минуты. Изначально было заявлено, что время в пути составит 3 часа 45 минут.
От 6,6 тыс. рублей в одну сторону:
Утром на город опустился сильный туман, из-за чего у краснодарцев были опасения, что самолет не сможет приземлиться. Видимость была не больше 50 метров. Однако ко времени посадки туман рассеялся.
В 09:57 синоптик Михаил Леус сообщил, что Краснодар готов принять рейс.
«Туман, наблюдавшийся в районе краснодарского аэропорта сегодня утром, рассеялся, небо очистилось от облаков, и погода благоприятствует посадке рейса «Аэрофлота» из Москвы. Видимость больше 10 км, легкий восточный ветер и 19 °С», — написал метеоролог.
Прибывших из Москвы пассажиров песнями и плясками встречал народный ансамбль. Также на земле их ждали угощения в виде яблок и леденцов.
Из Краснодара 17 сентября отправятся два рейса — в Москву и Стамбул. Пассажиры уже проходят регистрацию.
Как писали Юга.ру, «Победа» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар.