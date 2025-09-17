В аэропорту Краснодара встретили первый за три с половиной года самолет. Собрали все, что известно о рейсе

В аэропорту Краснодара утром 17 сентября приземлился самолет из Москвы. Это первый пассажирский авиарейс с начала СВО

17 сентября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что рейс SU1256, летящий из Москвы, произвел посадку в кубанской столице. Самолет встретили водной аркой.

Воздушный лайнер «Аэрофлота» Airbus A321 должен был вылететь из Шереметьево в 06:40. По данным сайта flightradar24, фактически он сделал это в 06:55. Загрузка пассажиров в салоне составила почти 100%.

Борт из столицы летел через Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области. Затем самолет развернулся над Каспийским морем и направился через Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию. Долетев до Сочи, воздушное судно начало снижаться и через Джубгу направилось в Краснодар.

Рейс приземлился в кубанской столице в 10:19. Таким образом, самолет был в воздухе 3 часа 24 минуты. Изначально было заявлено, что время в пути составит 3 часа 45 минут.