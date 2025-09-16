Черное море начинает остывать. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?
Синоптики рассказали, какая температура воды на Черноморском побережье 16 сентября
16 сентября краснодарский ЦГМС сообщил температуру воды на курортах Краснодарского края.
Температура воды в Черном море:
- 25 °С — в Сочи и Туапсе;
- 22 °С — в Анапе и Геленджике;
- 21 °С — в Новороссийске.
Воздух теплее нормы и засуха:
Температура воды в Азовском море:
- 19 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске;
- 18 °С — в Темрюке.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. Он начался в регионе 6-7 сентября.
Бархатный сезон — период, когда температура морской воды и воздуха становятся примерно одинаковыми. Отличается, как правило, сухой безоблачной погодой.
