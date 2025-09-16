Черное море начинает остывать. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура воды на Черноморском побережье 16 сентября

16 сентября краснодарский ЦГМС сообщил температуру воды на курортах Краснодарского края.

Температура воды в Черном море:

  • 25 °С — в Сочи и Туапсе;
  • 22 °С — в Анапе и Геленджике;
  • 21 °С — в Новороссийске.

Воздух теплее нормы и засуха:

Температура воды в Азовском море:

  • 19 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске;
  • 18 °С — в Темрюке.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. Он начался в регионе 6-7 сентября.

Бархатный сезон — период, когда температура морской воды и воздуха становятся примерно одинаковыми. Отличается, как правило, сухой безоблачной погодой.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет Краснодарском крае в начале рабочей недели.

