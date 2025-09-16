Черное море начинает остывать. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?

Температура воды в Азовском море:

19 °С — в Приморско-Ахтарске и Ейске;

18 °С — в Темрюке.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. Он начался в регионе 6-7 сентября.