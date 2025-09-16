«Победа» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар. Нашли билеты от 9,5 тыс. рублей
Авиакомпания «Победа» будет четыре раза в неделю летать из Санкт-Петербурга в Краснодар и обратно с 26 сентября
Предыстория. 11 сентября стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы в Краснодар с 19 сентября. Тогда было известно лишь о рейсах из Москвы.
16 сентября авиакомпания «Победа» сообщила, что открыла продажи на рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга. Полетная программа стартует 26 сентября. Пассажиры смогут летать во вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Время в полете составит 5 часов 5 минут. Рейсы будут осуществлять на Boeing 737-800.
Юга.ру проверили стоимость билетов. Улететь как из Санкт-Петербурга в Краснодар 26 сентября можно от 9 тыс. 499 рублей за билет. По этой цене предусмотрена только ручная кладь. Стоимость билетов по тарифу «Базовый» составляет 11 тыс. 899 рублей, по тарифу «Максимум» — 15 тыс. 199 рублей.
На следующие рейсы 2 и 4 октября стоимость билетов из Санкт-петербурга в Краснодар такая же, как на 26 сентября.
Цены на билеты из Краснодара в Санкт-Петербург 26 сентября выше — 11 тыс. 799 рублей. На другим тарифам — 14 тыс. 299 и 17 тыс. 599 рублей соответственно.
Для сравнения, прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Сочи авиакомпанией «Победа» не предусмотрено.
Улететь из северной столицы на курорт прямым рейсом 26 сентября можно авиакомпаниями «Аэрофлот», Smartavia и «Уральские авиалинии». Билеты без багажа стоят от 6 тыс. 633 рублей.
Из Сочи в Санкт-Петербург в тот же день — от 22 тыс. 295 рублей.
Как писали Юга.ру, билеты на первый рейс из Москвы в Краснодар подорожали до 50 тыс. рублей. За ценами на перелеты будет следить ФАС.