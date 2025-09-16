В парке «Краснодар» открылась новая локация. Она похожа на большой карьер с водопадами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар»

В «Парке облаков» открылся «Амфитеатр воды». Попасть в него можно через дубовую аллею

15 сентября телеграм-канал «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар» сообщил об открытии новой локации в «Парке Облаков». В соцсетях пользователи назвали ее «Амфитеатром воды».

Визуально локация напоминает карьер или амфитеатр красного цвета. Со стен амфитеатра стекают водные потоки, а в центре площадки находится водопад. 

Космос, русалка и кролики:

Между стен амфитеатра проложены дорожки, по которым можно гулять и подойти ближе к воде. Также есть многоуровневая зона со ступеньками для отдыха. 

Находится достопримечательность недалеко от Японского сада, «Озера Любви» с фонтаном-ротондой и стадиона академии ФК «Краснодар». Попасть на локацию можно через дубовую аллею.

  • Местоположение «Амфитеатра воды» © скриншот с сайта yandex.ru/maps/
    Местоположение «Амфитеатра воды» © скриншот с сайта yandex.ru/maps/

Детям до 5 лет вход воспрещен, а детям до 14 лет посетить объект можно только со взрослыми.

Как писали Юга.ру, в июле в парке «Краснодар» открылись «Озеро Любви» и фонтан-ротонда с подсветкой.

Город Достопримечательности Краснодар парк «Краснодар»

Новости

«Победа» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар. Нашли билеты от 9,5 тыс. рублей
В Краснодаре Тургеневский мост закроют на 16 часов
Краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда?
В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. Какая обстановка в Краснодарском крае?
Билеты на первый рейс из Москвы в Краснодар подорожали до 50 тыс. рублей. Теперь за ценами на перелеты будет следить ФАС
В парке «Краснодар» открылась новая локация. Она похожа на большой карьер с водопадами

Лента новостей

Реклама на сайте