В парке «Краснодар» открылась новая локация. Она похожа на большой карьер с водопадами
В «Парке облаков» открылся «Амфитеатр воды». Попасть в него можно через дубовую аллею
15 сентября телеграм-канал «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар» сообщил об открытии новой локации в «Парке Облаков». В соцсетях пользователи назвали ее «Амфитеатром воды».
Визуально локация напоминает карьер или амфитеатр красного цвета. Со стен амфитеатра стекают водные потоки, а в центре площадки находится водопад.
Между стен амфитеатра проложены дорожки, по которым можно гулять и подойти ближе к воде. Также есть многоуровневая зона со ступеньками для отдыха.
Находится достопримечательность недалеко от Японского сада, «Озера Любви» с фонтаном-ротондой и стадиона академии ФК «Краснодар». Попасть на локацию можно через дубовую аллею.
Детям до 5 лет вход воспрещен, а детям до 14 лет посетить объект можно только со взрослыми.
Как писали Юга.ру, в июле в парке «Краснодар» открылись «Озеро Любви» и фонтан-ротонда с подсветкой.