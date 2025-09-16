В парке «Краснодар» открылась новая локация. Она похожа на большой карьер с водопадами

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар»

В «Парке облаков» открылся «Амфитеатр воды». Попасть в него можно через дубовую аллею

15 сентября телеграм-канал «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар» сообщил об открытии новой локации в «Парке Облаков». В соцсетях пользователи назвали ее «Амфитеатром воды». Визуально локация напоминает карьер или амфитеатр красного цвета. Со стен амфитеатра стекают водные потоки, а в центре площадки находится водопад.

Между стен амфитеатра проложены дорожки, по которым можно гулять и подойти ближе к воде. Также есть многоуровневая зона со ступеньками для отдыха.

Находится достопримечательность недалеко от Японского сада, «Озера Любви» с фонтаном-ротондой и стадиона академии ФК «Краснодар». Попасть на локацию можно через дубовую аллею.

Местоположение «Амфитеатра воды» © скриншот с сайта yandex.ru/maps/

Детям до 5 лет вход воспрещен, а детям до 14 лет посетить объект можно только со взрослыми.