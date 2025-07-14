«Озеро Любви» и фонтан-ротонда с подсветкой. Парк «Краснодар» открыл новую локацию
12 июля в «Парке облаков» открылось озеро с ротондой
12 июля в парке «Краснодар» открылась новая локация — «Озеро Любви» с фонтаном-ротондой. Фонтан был протестирован еще в октябре 2024 года, но территория оставалась закрытой для посещения.
На озере стоит фонтан-ротонда, с крыши которого спускаются струи воды. Внутри ротонды смотровая площадка.
В вечернее время на озере включают разноцветную подсветку.
Шезлонги на вершине холма:
Некоторые туристы не только любуются ротондой, но и пытаются зайти в воду. 13 июля телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал ролик, на котором дети спускаются на ступеньки озера.
Напомним, что купание в фонтанах в парке «Краснодар» запрещено.
Локация находится в «Парке облаков», недалеко от космического туалета и строящегося кафе.
Как писали Юга.ру, в краснодарском «Парке облаков» откроют два новых кафе.