«Озеро Любви» и фонтан-ротонда с подсветкой. Парк «Краснодар» открыл новую локацию

Краснодарский край

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  • Фонтан-ротонда в «Парке Облаков» © Коллаж скриншотов из видео телеграм-канала «Парк Облаков парк Галицкого Краснодар»
    Фонтан-ротонда в «Парке Облаков» © Коллаж скриншотов из видео телеграм-канала «Парк Облаков парк Галицкого Краснодар»

12 июля в «Парке облаков» открылось озеро с ротондой

12 июля в парке «Краснодар» открылась новая локация — «Озеро Любви» с фонтаном-ротондой. Фонтан был протестирован еще в октябре 2024 года, но территория оставалась закрытой для посещения. 

На озере стоит фонтан-ротонда, с крыши которого спускаются струи воды. Внутри ротонды смотровая площадка.

В вечернее время на озере включают разноцветную подсветку. 

Шезлонги на вершине холма:

Некоторые туристы не только любуются ротондой, но и пытаются зайти в воду. 13 июля телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал ролик, на котором дети спускаются на ступеньки озера.

Напомним, что купание в фонтанах в парке «Краснодар» запрещено. 

Локация находится в «Парке облаков», недалеко от космического туалета и строящегося кафе.

  • © Скриншот yandex.ru/maps
    © Скриншот yandex.ru/maps

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Парке облаков» откроют два новых кафе. 

Водоемы Город Достопримечательности Краснодар парк «Краснодар» фонтаны

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