«Озеро Любви» и фонтан-ротонда с подсветкой. Парк «Краснодар» открыл новую локацию

12 июля в «Парке облаков» открылось озеро с ротондой

12 июля в парке «Краснодар» открылась новая локация — «Озеро Любви» с фонтаном-ротондой. Фонтан был протестирован еще в октябре 2024 года, но территория оставалась закрытой для посещения.

На озере стоит фонтан-ротонда, с крыши которого спускаются струи воды. Внутри ротонды смотровая площадка.