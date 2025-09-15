В Краснодаре пройдет гаражная распродажа. Что можно принести и как поучаствовать?

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» состоится гаражная распродажа. Принимают одежду, обувь, книги, растения и многое другое (0+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 сентября гаражную распродажу. Все вырученные средства отправятся в поддержку работы организации.

16 и 17 сентября с 12:00 до 20:00 можно сдать вещи, которые получат вторую жизнь и будут представлены на распродаже.

Что можно принести:

одежду (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий);

сумки, обувь, аксессуары;

предметы для дома (посуду, кухонные принадлежности, контейнеры для хранения, текстиль, свечи и другое);

канцелярию, актуальные книги;

растения;

товары для животных.

Все вещи должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии.