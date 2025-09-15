В Краснодаре пройдет гаражная распродажа. Что можно принести и как поучаствовать?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» состоится гаражная распродажа. Принимают одежду, обувь, книги, растения и многое другое (0+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 сентября гаражную распродажу. Все вырученные средства отправятся в поддержку работы организации.

16 и 17 сентября с 12:00 до 20:00 можно сдать вещи, которые получат вторую жизнь и будут представлены на распродаже. 

Что можно принести:

  • одежду (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий);
  • сумки, обувь, аксессуары;
  • предметы для дома (посуду, кухонные принадлежности, контейнеры для хранения, текстиль, свечи и другое);
  • канцелярию, актуальные книги;
  • растения;
  • товары для животных.

Все вещи должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии. 

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» оказался на грани закрытия из-за кризиса:

Распродажа состоится 21 сентября с 12:00 до 19:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный. Вещи принимают тоже по этому адресу. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, с 24 по 28 сентября в Краснодаре пройдет Всероссийская ярмарка. Представят башкирский мед, алтайские грибы, казанский чак-чак и другое.

Афиша Благотворительность Город Краснодар одежда отдых Развлечения События Экология

Новости

В Краснодаре пройдет гаражная распродажа. Что можно принести и как поучаствовать?
В «Магнитах» Краснодара начали продавать алкоголь с помощью мессенджера Max
Змеи и краснокнижные черепахи сгорели при пожаре под Новороссийском. Жителей просят сообщать о найденных пострадавших животных
В Краснодаре на улице Коммунаров образовалась пробка из трамваев, а часть из них изменили маршрут
В Краснодаре в районе Садового моста перекроют проезд до конца 2025 года. Где именно?
«С семьей сходить — ползарплаты оставить». Власти Краснодара подняли цены на аттракционы в преддверии Дня города

Лента новостей

Реклама на сайте