В Краснодаре пройдет гаражная распродажа. Что можно принести и как поучаствовать?
В краснодарском экоцентре «Чистая среда» состоится гаражная распродажа. Принимают одежду, обувь, книги, растения и многое другое (0+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 сентября гаражную распродажу. Все вырученные средства отправятся в поддержку работы организации.
16 и 17 сентября с 12:00 до 20:00 можно сдать вещи, которые получат вторую жизнь и будут представлены на распродаже.
Что можно принести:
- одежду (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий);
- сумки, обувь, аксессуары;
- предметы для дома (посуду, кухонные принадлежности, контейнеры для хранения, текстиль, свечи и другое);
- канцелярию, актуальные книги;
- растения;
- товары для животных.
Все вещи должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии.
Распродажа состоится 21 сентября с 12:00 до 19:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный. Вещи принимают тоже по этому адресу. Подробности уточняйте у организаторов.
