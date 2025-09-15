В Геленджике участники конного клуба пожаловались Путину, что их силой выживают с земли, чтобы построить коттеджный поселок

  • © Скриншот видео из группы «Конный клуб «ЧЕРЕМУШКИ», г.Геленджик» во ВКонтакте
    © Скриншот видео из группы «Конный клуб «ЧЕРЕМУШКИ», г.Геленджик» во ВКонтакте

Руководство конного клуба «Черемушки» в Геленджике, дети и их родители, а также казаки записали видеообращение к Путину

11 сентября конный клуб «Черемушки» в Геленджике записал видеообращение к Владимиру Путину. В создании ролика участвовали руководство учреждения, тренирующиеся там дети и их родители, а также казаки.

Люди на видео заявили, что клуб «Черемушки» выживают с земли, на которой он располагается с 2008 года. По их словам, неоднократно проводились рейдерские захваты, уничтожение имущества и инфраструктуры. Местные власти на все это закрывают глаза. На месте конного комплекса хотят возвести коттеджный поселок.

Авторы обращения рассказали, что в конце августа застройщик пригнал технику и при поддержке полиции уничтожил зеленые насаждения и манеж конного клуба. Людей, которые возмутились происходящим, забрали в участок и продержали там больше суток. Кроме того, им угрожали арестом на 15 суток.

«Черемушки» — это не про бизнес. Это про семью и дом, любовь к животным. Наши дети здесь учатся заботиться не только о себе, учатся понимать друг друга, учатся сплоченности и патриотизму. Мы просим спасти наш клуб», — рассказали люди на видео.

Клуб «Черемушки» получил участок на землях сельхозпредприятия в бессрочное пользование. Раньше на его месте было болото. Учредители благоустраивали и создавали инфраструктуру для тренировок. В клубе занимаются около 100 детей, в том числе с особенностями развития. В «Черемушках» обучают верховой езде, джигитовке и фланкировке казачьей шашкой.

Как писали Юга.ру, в июле краснодарцы выступили против дороги в районе «Авроры». Они записали видеообращение губернатору Кубани.

