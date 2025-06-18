В Ейске многодетные семьи пожаловались на нарушение жилищных прав. Следком проводит проверку

В Ейске больше 50 многодетных семей записали видеобращение к российским властям

Предыстория. 30 июня портал «Живая Кубань» опубликовал видеообращение жителей Ейска. Больше 50 семей пожаловались, что в 2023 году власти выделили им земли в районе поселка Широчанка в пустом поле без коммуникаций.



При этом суд обязал администрацию города обеспечить людей инфраструктурой в течение трех лет. 17 июня на обращение жителей Ейска отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как сообщили в СК, органы местного самоуправления не принимают меры к исполнению решения суда. Спустя год в микрорайоне «Красная Звезда» не появились объекты благоустройства, инженерные коммуникации и транспортная инфраструктура.

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Согласно российскому законодательству, администрация имеет право выдать участки без коммуникаций, но должна обеспечить семьи газом, светом и водой в разумные сроки. Однако точные временные рамки не прописаны. Ейские семьи опасаются, что бездействие чиновников приведет к тому, что трехлетний срок выйдет, а условий для комфортной жизни в микрорайоне так и не будет. При этом власти лишь заплатят за неисполнение решения суда 50 тыс. рублей из городского бюджета. По словам жителей, Россети и Электросети отказываются рассматривать частные заявки от собственников участков и присылают в ответ лишь отписки. По факту видеообращения СК России по Краснодарскому краю проводит проверку.