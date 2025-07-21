«Угробить район». Краснодарцы выступили против дороги в районе «Авроры»

19 июля в соцсетях появилось видеообращение жителей улицы Курчатова к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Они простят не допустить строительство дороги под их окнами. По словам жителей, речь идет о магистрали, которая будет проходить от улицы Ростовское шоссе по Курчатова и выходить на улицу 40-летия Победы.

18 июля жильцы отправили коллективное письмо в администрацию Краснодара, запросив обоснование планируемых работ.



«Мы, жильцы многочисленных домов, которые здесь построены, выражаем свое несогласие с постройкой здесь проезжей части и трассы для автомобилей. Так как здесь расположены детские площадки, зеленая зона, где отдыхают люди, гаражи для пользования людей, для их автомобилей. Здесь дом от проезжей части располагается крайне близко, и зеленая зона служит для того, чтобы отсекать железную дорогу от жилых домов», — поделились краснодарцы.



Также местные опасаются, их район хотят «угробить и превратить в каменные джунгли». По их словам, дома были построены в 1964 году, в квартирах много трещин, а железная дорога и вибрация от поездов могут усугубить ситуацию.