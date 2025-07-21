«Угробить район». Краснодарцы выступили против дороги в районе «Авроры»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар Телетайп» https://t.me/tipichkras/66850
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар Телетайп» https://t.me/tipichkras/66850

Жители одного из районов Краснодара протестуют против строительства дороги, которая должна пройти рядом с их домами. Они записали видеообращение губернатору Кубани

19 июля в соцсетях появилось видеообращение жителей улицы Курчатова к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Они простят не допустить строительство дороги под их окнами.

По словам жителей, речь идет о магистрали, которая будет проходить от улицы Ростовское шоссе по Курчатова и выходить на улицу 40-летия Победы.

Власти намерены построить дорогу у парка «Краснодар»:

18 июля жильцы отправили коллективное письмо в администрацию Краснодара, запросив обоснование планируемых работ.

«Мы, жильцы многочисленных домов, которые здесь построены, выражаем свое несогласие с постройкой здесь проезжей части и трассы для автомобилей. Так как здесь расположены детские площадки, зеленая зона, где отдыхают люди, гаражи для пользования людей, для их автомобилей. Здесь дом от проезжей части располагается крайне близко, и зеленая зона служит для того, чтобы отсекать железную дорогу от жилых домов», — поделились краснодарцы.

Также местные опасаются, их район хотят «угробить и превратить в каменные джунгли». По их словам, дома были построены в 1964 году, в квартирах много трещин, а железная дорога и вибрация от поездов могут усугубить ситуацию.

Напомним, что власти Краснодара выделили 87,8 млн рублей на проект реконструкции автомобильного путепровода над железнодорожными путями на улице Офицерской. 

Планируется снести часть путепровода и построить новую конструкцию, расширив число полос с 4 до 5. Подрядчик должен подготовить проект к 30 июня 2026 года. Реконструировать путепровод мэрия хочет в 2027 году.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 25 июля перекрыли перекресток Каляева и Красных Партизан. Там ремонтируют трамвайный переезд.

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