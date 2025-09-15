В Краснодаре отреставрируют Шуховскую башню. Подготовка уже началась

  • Шуховская башня в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре началась подготовка к реставрации Шуховской башни

5 сентября «Краснодарские известия» сообщили, что в Краснодаре ведется подготовка к реставрации Шуховской башни. Как рассказал руководитель Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее Дмитрий Рудой, ведомство уже заключило контракт на разработку научно-проектной документации для проведения противоаварийных работ на верхней платформе объекта.

«Мы понимаем, что это не просто федеральная собственность, а бесценное историческое достояние, которое мы обязаны защитить и передать будущим поколениям», — заявил Рудой.

14 сентября портал 93.ру сообщил, что стоимость работ составляет 2,2 млн рублей. Проектную документацию делала ростовская компания «А1 Эксперт». В конце мая Росимущество Кубани и Адыгеи заключило с ней контракт.

Согласно документации, проект должны были сдать в конце августа. Полное исполнение договоренностей назначено на 30 сентября. При этом в Росимуществе не уточнили, сколько этапов реконструкции Шуховской башни предусмотрено и когда планируется завершить все работы.

Стальную ажурную гиперболоидную башню высотой 25 метров по проекту знаменитого инженера Шухова построили в Краснодаре в 1935 году и в советские годы использовали в качестве водонапорной. На ее вершине находился резервуар емкостью в 9,5 тыс. ведер воды.

В 1990-е годы бак для воды сняли, и на башне установили рекламные щиты. В нулевые обшарпанный и заброшенный объект предлагали сдать на металлолом, однако после ожесточенных споров решили оставить.

Существует городская легенда, согласно которой на закате СССР перестроечные кооператоры развели в резервуаре крокодилов. По слухам, рептилии съели студентку, которая во время летней практики красила бак.

Сегодня башня является объектом культурного наследия федерального значения. С 2006 года находится в федеральной собственности.

Башни по проекту Владимира Шухова есть не только Краснодаре. Сохранились до наших дней подобные конструкции в Москве, Подольске, Лобне, Николаеве, Борисове, Конотопе и других городах бывшего Советского Союза.

В 2018-2020 годах на башне действовала галерея «Вершина культуры». Одну из шести выставок посетил правнук Шухова.

  Верхняя площадка Шуховской башни в Краснодаре 6 сентября 2025 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ра
    Верхняя площадка Шуховской башни в Краснодаре 6 сентября 2025 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ра

Как писали Юга.ру, в Краснодаре снова перенесли сроки реконструкции цирка. Работы планируют завершить в 2029 году.

