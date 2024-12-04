На горнолыжном курорте «Эльбрус» хотят построить еще одну канатную дорогу. На это потратят 12,5 млрд рублей

К 2028 году на курорте «Эльбрус» планируют возвести новую канатную дорогу. Она будет поднимать туристов на высоту 3670 метров

3 декабря пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила , что на курорте «Эльбрус» к 2028 году хотят построить канатную дорогу длиной 5,7 км, параллельную существующей «Азау — Мир». Она будет поднимать туристов с зоны парковки на высоту 3670 метров. Стоимость проекта составляет 12,5 млрд рублей. Отметим, что сейчас на «Эльбрусе» работает только один подъемник. В начале 2025 года планируют запустить еще две уже построенные канатки.

«Канатная дорога станет дублером действующему сегодня подъемнику с поляны Азау. Канатка будет состоять из четырех секций с гондолами. До конца 2026 года мы получим необходимое технологическое оборудование и начнутся монтажные работы», — рассказал гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.



Новый подъемник EL7-EL9 сможет перевозить почти 2,5 тыс. человек в час к восточной зоне катания. Сейчас там проектируют более 12 км трасс. Половина из них предназначена для начинающих лыжников и сноубордистов — «зеленого» и «синего» уровней сложности.

По данным пресс-службы «Кавказ.РФ», все зоны катания на «Эльбрусе» — западная и проектируемая восточная — будут связаны канатными дорогами в единую кольцевую систему.

«Сейчас из-за увеличения количества мест проживания, текущей пропускной способности подъемников уже не хватает, что приводит к очередям. Азау стал своеобразным «бутылочным горлышком», поскольку сейчас это единственное место, откуда можно попасть на трассы. Поэтому решение строить альтернативную очередь подъемников давно назрело. Второй задачей является профилирование трасс для новичков. Сейчас на Эльбрусе, кроме лягушатника на выкате, нет выделенной зоны, чтобы потоки уверенно катающихся и начинающих горнолыжников не пересекались», — поделился постоянный гость «Эльбруса», райдер Александр Бураков.

Напомним, что 7-8 декабря на курорте «Эльбрус» откроют 55-й горнолыжный сезон.