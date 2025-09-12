«Губеру респект?» Политолог спрогнозировал открытие аэропорта Краснодара, связав его с выборами

В августе политолог Дмитрий Владимиров заявил, что аэрогавань Краснодара откроется перед выборами депутатов и губернатора края

В конце августа в соцсетях распространяли информацию о возможном в скором времени открытии аэропорта Краснодара. Тогда разговоры были лишь слухами, порожденными открытием аэропорта Геленджика.

Однако одно из высказываний, политолога Дмитрия Владимирова, оказалось верным. 11 августа он рассказал телеканалу «Краснодар», что авиагавань начнет работать в начале сентября.

Тогда политолог связал дату открытия аэропорта с выборами муниципальных депутатов и губернатора Краснодарского края 12–14 сентября.