Клиника 3Z запускает открытый эфир о лазерной коррекции и розыгрыш бесплатной операции
Сеть офтальмологических клиник 3Z запускает образовательный проект ZOOMER. Это прямой эфир с четырьмя ведущими офтальмохирургами, которые простым языком расскажут все о лазерной коррекции зрения
Зрители эфира смогут задать врачам свои вопросы в прямом эфире и выиграть бесплатную операцию в одной из клиник Москвы, Краснодара, Перми, Ессентуков или Махачкалы. Для участия обязательна регистрация на сайте проекта.
Дата и время трансляции: 2 октября 2025 года, 19:00 по московскому времени.
Проект ZOOMER создан для тех, кто хочет избавиться от проблем со зрением. За время работы клиники офтальмохирурги 3Z выполнили уже более 500 000 операций различной сложности.
В программе эфира:
- Знакомство с 3Z.
- Почему мы плохо видим?
- Самый быстрый метод лазерной коррекции зрения ReLEх SMILE pro — Дамири Отхозория (Москва).
- Современный высокоточный метод CLEAR, усовершенствованная авторская методика (Александр Бойко, Краснодар)
- Лазерная коррекция зрения ReLEх SMILE (Светлана Полякова, Ессентуки).
- Универсальная технология Femto Super LASIK (Алексей Кацемба, Пермь)
- Розыгрыш бесплатной лазерной коррекции зрения в 5 клиниках 3Z в Москве, Краснодаре, Ессентуках, Перми и Махачкале.
Играем в офтальмолога:
Подарки для всех участников эфира:
- Скидка 30% на диагностику зрения для пациентов 18+.
- Скидка 7000 рублей на коррекцию по технологии Femto Super LASIK на оба глаза.
- Скидка 10 000 рублей на коррекцию по технологиям ReLEх SMILE, CLEAR или ReLEх SMILE pro.
Как поучаствовать в розыгрыше бесплатной операции?
- Зарегистрируйтесь на сайте проекта, указав настоящие имя, телефон, город и e-mail.
- Прочитайте правила розыгрыша на сайте.
- В день эфира смотрите трансляцию (каждому участнику придет ссылка).
ООО «Три-З». Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г. ОГРН 1032304158193
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.