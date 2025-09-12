Клиника 3Z запускает открытый эфир о лазерной коррекции и розыгрыш бесплатной операции

  • © Фото предоставлено пресс-службой 3Z
Сеть офтальмологических клиник 3Z запускает образовательный проект ZOOMER. Это прямой эфир с четырьмя ведущими офтальмохирургами, которые простым языком расскажут все о лазерной коррекции зрения

Зрители эфира смогут задать врачам свои вопросы в прямом эфире и выиграть бесплатную операцию в одной из клиник Москвы, Краснодара, Перми, Ессентуков или Махачкалы. Для участия обязательна регистрация на сайте проекта.

Дата и время трансляции: 2 октября 2025 года, 19:00 по московскому времени.

Проект ZOOMER создан для тех, кто хочет избавиться от проблем со зрением. За время работы клиники офтальмохирурги 3Z выполнили уже более 500 000 операций различной сложности.

В программе эфира:

  • Знакомство с 3Z.
  • Почему мы плохо видим?
  • Самый быстрый метод лазерной коррекции зрения ReLEх SMILE pro — Дамири Отхозория (Москва).
  • Современный высокоточный метод CLEAR, усовершенствованная авторская методика (Александр Бойко, Краснодар)
  • Лазерная коррекция зрения ReLEх SMILE (Светлана Полякова, Ессентуки).
  • Универсальная технология Femto Super LASIK  (Алексей Кацемба, Пермь)
  • Розыгрыш бесплатной лазерной коррекции зрения в 5 клиниках 3Z в Москве, Краснодаре, Ессентуках, Перми и Махачкале.

Играем в офтальмолога:

Подарки для всех участников эфира:

  • Скидка 30% на диагностику зрения для пациентов 18+.
  • Скидка 7000 рублей на коррекцию по технологии Femto Super LASIK на оба глаза.
  • Скидка 10 000 рублей на коррекцию по технологиям ReLEх SMILE, CLEAR или ReLEх SMILE pro.

Как поучаствовать в розыгрыше бесплатной операции?

  1. Зарегистрируйтесь на сайте проекта, указав настоящие имя, телефон, город и e-mail.
  2. Прочитайте правила розыгрыша на сайте.
  3. В день эфира смотрите трансляцию (каждому участнику придет ссылка).

ООО «Три-З». Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г. ОГРН 1032304158193
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

