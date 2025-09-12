Клиника 3Z запускает открытый эфир о лазерной коррекции и розыгрыш бесплатной операции

Сеть офтальмологических клиник 3Z запускает образовательный проект ZOOMER. Это прямой эфир с четырьмя ведущими офтальмохирургами, которые простым языком расскажут все о лазерной коррекции зрения

Зрители эфира смогут задать врачам свои вопросы в прямом эфире и выиграть бесплатную операцию в одной из клиник Москвы, Краснодара, Перми, Ессентуков или Махачкалы. Для участия обязательна регистрация на сайте проекта.

Дата и время трансляции: 2 октября 2025 года, 19:00 по московскому времени.

Проект ZOOMER создан для тех, кто хочет избавиться от проблем со зрением. За время работы клиники офтальмохирурги 3Z выполнили уже более 500 000 операций различной сложности.

В программе эфира: Знакомство с 3Z.

Почему мы плохо видим?

Самый быстрый метод лазерной коррекции зрения ReLEх SMILE pro — Дамири Отхозория (Москва).

Современный высокоточный метод CLEAR, усовершенствованная авторская методика (Александр Бойко, Краснодар)

Лазерная коррекция зрения ReLEх SMILE (Светлана Полякова, Ессентуки).

Универсальная технология Femto Super LASIK (Алексей Кацемба, Пермь)

Розыгрыш бесплатной лазерной коррекции зрения в 5 клиниках 3Z в Москве, Краснодаре, Ессентуках, Перми и Махачкале.

Играем в офтальмолога: Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам

Подарки для всех участников эфира: Скидка 30% на диагностику зрения для пациентов 18+.

Скидка 7000 рублей на коррекцию по технологии Femto Super LASIK на оба глаза.

Скидка 10 000 рублей на коррекцию по технологиям ReLEх SMILE, CLEAR или ReLEх SMILE pro.

Как поучаствовать в розыгрыше бесплатной операции? Зарегистрируйтесь на сайте проекта, указав настоящие имя, телефон, город и e-mail. Прочитайте правила розыгрыша на сайте. В день эфира смотрите трансляцию (каждому участнику придет ссылка).

ООО «Три-З». Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г. ОГРН 1032304158193

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.