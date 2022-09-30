5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения

Друзья восторженно рассказывают, как разглядели отдельные листочки на дереве и перестали путать уличных котов с пакетами после лазерной коррекции зрения. Им легко говорить — всё уже позади. А вдруг это больно? Опасно? Дорого? Специально для тех, кто хочет попрощаться с очками и линзами, Юга.ру собрали главные предоперационные страхи и спросили у врача краснодарской клиники 3Z, что обычно чувствует пациент до и во время процедуры, а о чём — сожалеет после.

«Как минимум половину своей жизни я плохо видел. Несколько лет я щурился и испытывал дискомфорт в простых вещах — поймать маршрутку, сесть за руль в тёмное время суток, поработать за компьютером», — так зачастую начинается история пациента, который впервые попал на приём в клинику 3Z. Дальше — гнев, торг, принятие, очки. В них комфортно почти везде. Вот только неудобно зимой заходить в помещение с улицы. Или идти под дождём без зонта. Или смотреть фильм в 3D-кинотеатре. А случайно уснув в них, можно обнаружить их где-то под собой, но уже по частям.

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Следующий шаг — линзы. Кому-то они подходят, а кто-то ощущает жуткий дискомфорт. Где-то здесь прочно закрадывается мысль об операции. Лазерная коррекция зрения помогает вернуть хорошее зрение при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Но решиться часто мешают страхи и мифы, которыми обросла эта процедура.

На вопросы о лазерной коррекции зрения мы попросили ответить заведующую рефракционным отделением клиники 3Z, офтальмохирурга Ольгу Куликову.

Ольга Куликова © Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Страх №1: Это больно

Боятся ли пациенты боли? Конечно же, да! Это один из главный страхов, который многих останавливает. Люди с хорошим воображением рисуют в голове образы в лучших традициях хоррора: обездвиженный пациент корчится от боли, а врач что-то выковыривает из глаза, кругом беспросветная тьма. Действительно жутко, но неправда.

Преодолеть естественный первичный страх медперсонал помогает ещё до операции — на диагностике. Её в обязательном порядке проходит каждый пациент клиники 3Z, чтобы уточнить все параметры глаза и занести расчёты в лазерное оборудование.

«И до, и во время операции мы рассказываем пациенту обо всех наших действиях, обязательно разъясняем, для чего нужны те или иные исследования или манипуляции», — поясняет офтальмохирург Ольга Куликова.

Чтобы пациент не испытывал неприятных ощущений, во время процедуры ему закапывают обезболивающие капли. На операции пациент находится в сознании, с ним постоянно общается офтальмохирург. Время пребывания в операционной — около 15 минут, при том, что непосредственно лазер воздействует на один глаз точно 24 секунды, если пациенту выполняется коррекция зрения ReLEx SMILE*.

В чём суть лазерной коррекции зрения

«Форма роговицы меняется так, чтобы лучи изображения чётко попадали на сетчатку, и человек видел четкую, контрастную картинку. Современные способы микроинвазивны — это значит, что во время процедуры не делают больших надрезов и не накладывают швов. При ReLEx SMILE надрез роговицы составляет всего 2-4 миллиметра», — объясняет офтальмохирург 3Z.

После операции пациентам 3Z предлагают отдохнуть пару часов в темной комнате. Когда действие обезболивающих заканчивается, в глазах может появиться ощущения песка, повыситься слезоточивость и усилиться светобоязнь. Спустя несколько часов все неприятные симптомы утихают, а первые результаты коррекции уже становятся приятно ощутимы.

© Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Страх №2: Я сделаю что-то не так во время операции — дёрну глазом, закрою его, запаникую, не смогу правильно выполнить указания врачей

Во время операции пациенту действительно приходится поработать, периодически он должен выполнять команды врачей: не двигать глазом, смотреть прямо на красную точку. Лазеры для коррекции зрения настолько «умные», что останавливаются при любом движении, способном повлиять на ход операции, а затем возобновляют работу с того же места. Об электричестве волноваться тоже не нужно: все хирургическое оборудование подключено к источникам бесперебойного питания.

Утро следующего после операции дня — любимое время всех пациентов 3Z. Мир вокруг становится четким, детализированным, привычная обстановка видится по-новому. Пациенты с эмоциями рассказывают, как разглядели листики на дереве, пыль или паутину, смогли прочесть вывески и номера машин. Но чтобы удостовериться, что все идет по плану, необходимо еще раз посетить офтальмохирурга, который проведет контрольный осмотр и назначит необходимые капли.

© Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Страх №3: Период восстановления очень долгий и предполагает множество ограничений

На деле послеоперационный период обычно не доставляет хлопот. Чаще всего он сводится к тому, что нужно только капать несколько раз в день глаза капли и соблюдать гигиену глаз, чтобы избежать развития инфекции. Послеоперационные ограничения зависят от индивидуальных особенностей глаз пациента и метода коррекции.

В целом на процедуру коррекции зрения большинство пациентов тратят всего 3 дня: один — на диагностику и подбор способа коррекции, второй — на саму операцию, третий — на повторный приём. «В большинстве случаев нашим пациентам уже на следующий день можно тренироваться, водить авто и жить как обычно. А всё благодаря микроинвазивным операциям», — успокоила Ольга Куликова.

© Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Страх №4: Зрение снова испортится со временем Офтальмохирург 3Z объясняет: «Результат лазерной коррекции зрения сохраняется на всю жизнь. Исправленная лазером роговица не может вернуть свою форму, она не способна регенерировать. Только это не значит, что можно забыть о глазах и не заботиться о них. Глаза — это такой же орган, как и остальные: существует много заболеваний, которые могут со временем ухудшить зрение, например, пресбиопия, катаракта — и они никак не связаны с лазерной коррекцией».

© Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Страх №5: Это дорого

Пожалуй, самое переоцененное заблуждение. Часто пациенты рассказывают, что когда только начали носить очки, стали настоящими шопоголиками: ведь очки теперь их неотъемлемая часть и очень заметная. Они покупают много очков, разных, под разные стили одежды. Заказывают брендовые оправы, не экономят на линзах — берут, как правило, с эффектом затемнения, ведь носить солнцезащитные теперь неудобно.

Спустя годы некоторые люди начинают считать затраты и внезапно понимают: на полке в красивых футлярах лежит ни больше ни меньше трёхгодовалая иномарка. А мечта в какой-то момент проснуться и увидеть цифры на часах на расстоянии вытянутой руки никуда не уходит. Цена лазерной коррекции зрения складывается из многих составляющих, но основными из них являются: тип операции, оборудование, уровень сложности конкретного случая, статус клиники и врача. Интервал стоимости операции на одном глазу в клинике 3Z колеблется от 30 до 60 тыс. рублей. Чем современнее способ, тем он дороже, но и сама процедура и послеоперационный период комфортнее. Самым щадящим методом в 3Z на сегодня является ReLEx SMILE. «Как жаль, что я так долго тянул с операцией!», — самый частый комментарий пациентов клиники 3Z. А что же делать с дорогими — сердцу и буквально — оправами после коррекции зрения? Можно переделать очки под солнцезащитные, просто поменяв линзы.

Для тех, у кого нет всей суммы для оплаты операции, в клинике 3Z можно взять рассрочку от 3 до 24 месяцев с возможностью частичного и полного досрочного погашения. Её можно оформить на месте по двум документам.

«Соблюдайте режим работы и отдыха, особенно, если трудитесь за компьютером. Обязательно делайте перерывы каждый час. Не пренебрегайте гигиеной, аккуратно обращайтесь с глазами, чтобы избежать травм и инфекций. И не забывайте, что глаза — один из самых важных органов человека», — напомнила о простых рекомендациях для сохранения хорошего зрения и здоровья глаз офтальмохирург 3Z Ольга Куликова.

© Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z