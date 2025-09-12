Бузова отменила концерт в Ростове-на-Дону из-за угрозы БПЛА

Ольга Бузова сообщила в Instagram*-сторис, что ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 12 сентября, переносится на 2026 год. Такая рекомендация поступила от регионального МВД.

Причина — угроза атаки беспилотников. В письме ведомства также говорится, что допустимое количество зрителей на мероприятии не должно превышать 50 человек.