Бузова отменила концерт в Ростове-на-Дону из-за угрозы БПЛА
Ростовское управление МВД порекомендовало Бузовой перенести выступление, запланированное на 12 сентября
Ольга Бузова сообщила в Instagram*-сторис, что ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 12 сентября, переносится на 2026 год. Такая рекомендация поступила от регионального МВД.
Причина — угроза атаки беспилотников. В письме ведомства также говорится, что допустимое количество зрителей на мероприятии не должно превышать 50 человек.
До 18 тыс. рублей за место в первом ряду:
«Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое совместное с организаторами решение. Новую дату скоро объявим», — написала артистка.
Министерство обороны сообщило, что в ночь на 12 сентября над территорией Ростовской области системы ПВО сбили три БПЛА.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года в Ставрополе отменили концерт певца Shaman за 15 млн рублей. Местные жители были против выступления.
* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.